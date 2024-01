Giovani Via Nova-CQS il match clou

La diciottesima giornata di Prima e Seconda categoria è pronta a partire alle 15 di domani. E per le formazioni di Pistoia e provincia, l’obiettivo è come sempre quello di dare il massimo. Soprattutto nel girone A di Prima categoria, che proporrà innanzitutto Giovani Via Nova – CQS Pistoia. Il Tempio Chiazzano, dopo aver salutato due giorni fa la Coppa Toscana (l’Albacarraia si è imposta per 3-1) dovrà focalizzarsi sul campionato e la corsa-salvezza ripartirà fra le mura amiche contro il Forte dei Marmi. Match importante anche per il Pescia, impegnato nello scontro diretto con il Corsanico. Passando al girone C, il Quarrata farà visita al Cerbaia. E battendo i fiorentini, gli uomini di mister Francesco Fabbri consoliderebbero la loro posizione in zona playoff. Partita particolarmente impegnativa per gli Amici Miei, che attendono la Folgor Calenzano prima della classe: aggiudicarsi l’intera posta in palio in un contesto del genere rappresenterebbe una buona iniezione di autostima, per i ragazzi di coach Giugni.

Scendendo in Seconda categoria, la Montagna Pistoiese è consapevole che per mantenere la vetta del girone E dovrà violare il terreno di gioco della Galcianese. Anche perché, in caso contrario, l’Atletico Casini Spedalino potrebbe mettere la freccia, soprattutto nell’ipotesi in cui la banda Marchiseppe dovesse regolare in trasferta il Cintolese. Occhio poi alla Virtus Montale, attuale quarta forza del raggruppamento, che sta attraversando un buon momento di forza: facendo risultato anche contro il San Niccolò, per la formazione di Alessandro Nencini si aprirebbero prospettive interessanti. Ancor più nell’ipotesi in cui il Borgo a Buggiano riuscisse a fermare almeno sul pari il Montemurlo Jolly.

A completare il programma, ecco infine Olimpia Quarrata-La Querce, Montalbano Cecina-Pistoia Nord, Prato Nord-Montale Pol.90 Antares e San Felice-Chiesanuova.