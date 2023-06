Giovani talenti Alla sfida delle "Barocchiadi"

Giocare con la musica barocca? Si può: in compagnia di Frescobaldi e Bach. E con qualche legittima incursione nel repertorio classico e romantico, tra Mozart e Beethoven, Schubert e Brahms, il gioco è fatto, ed è tanto più bello quanto più numerosi sono i partecipanti. L’Accademia internazionale "Giuseppe Gherardeschi" si appresta ad accogliere la prima finale delle "Barocchiadi", che sarà disputata domani nella Chiesa di Sant’Ignazio: un evento inventato da Ottaviano Tenerani, direttore dell’ensemble musicale Il Rossignolo, insieme agli altri due membri del gruppo, Marica Testi e Martino Noferi, e realizzato dall’Accademia presieduta da Don Umberto Pineschi con il patrocinio di Diocesi, Provincia e Comune di Pistoia.

La gara, indirizzata alle scuole medie e superiori a indirizzo musicale di tutta Italia, è cominciata lo scorso anno: il bando permetteva a tutti gli studenti di iscriversi con pochi euro e le fasi eliminatorie si sono svolte online, con criteri di selezione tali da consentire ad ogni scuola di arrivare a Pistoia per partecipare alla finale.

"L’intento – spiega Tenerani – è quello di far incontrare ogni anno a Pistoia, durante le finali, il più alto numero possibile di ragazzi che suonano, con i loro docenti, le famiglie e gli amici". I 36 finalisti, valutati da tre diverse commissioni, provengono da tutta Italia: non solo dai licei musicali di Pistoia, Prato e Firenze, ma anche da quelli di Potenza, Bologna e Udine e dagli istituti comprensivi toscani di Vinci e Ponsacco insieme ad altri di Cagliari, Perugia, Rieti, Varese.

La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà in chiesa alle 18.30. I concorrenti saranno premiati da Don Umberto Pineschi insieme al Vescovo Tardelli, al sindaco Tomasi e all’ Assessora alla cultura Benedetta Menichelli. I ragazzi più giovani potranno vincere la possibilità di esibirsi nelle prossime manifestazioni dell’Accademia, i più grandi potranno tenere concerti in collaborazione con varie e prestigiose realtà toscane. Tutti avranno la possibilità di ottenere borse di studio per frequentare gratuitamente i corsi propedeutici o le masterclass organizzate dall’Accademia, a seconda di età e livello. Saranno inoltre premiate le scuole e gli insegnanti dei vincitori, e la scuola con più iscritti.

"Non sarà essenziale il numero delle prove superate: il fine ultimo è che l’esperienza sia gratificante per tutti – sottolinea Tenerani – Ognuno otterrà un riconoscimento per la partecipazione e si sentirà protagonista di qualcosa di complesso e collettivo. Noi speriamo che la vittoria di qualcuno diventi per tutti lo stimolo per continuare a fare musica. Questo resta sempre il nostro obiettivo più alto. D’altra parte, il grande Claudio Abbado diceva spesso che non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati".

Chiara Caselli