Giovani per la scienza L’Accademia è tornata Tra fisica e Brunelleschi

Cultura, arte, terzo settore e…giovani. Negli indirizzi di lavoro della Fondazione Caript, un ruolo di grande rilevanza ce l’ha anche ciò che viene sviluppato e finanziato per gli under25 e che coincide con la ripartenza dell’Accademia Giovani per la Scienza. I temi che verranno messi in evidenza sono molteplici e variegati: il teatro come strumento di ricerca e di impegno sociale, l’utilizzo della chimica in campo investigativo, la branca della genetica che studia i caratteri ereditari, la relatività, gli oggetti della matematica. L’Accademia è un progetto promosso e finanziato da Fondazione Caript che, dal 2019, ogni anno coinvolge un gruppo di studentesse e studenti di scuole superiori in un percorso di alta formazione, di durata almeno biennale, che spazia nelle varie discipline scientifiche con frequenti contaminazioni, con la letteratura, la filosofia, la musica, l’arte. Un percorso che diventa molto formativo per chi ne è partecipe, oltre a fornire conoscenze e particolarità che non si trovano, poi, sui banchi di scuola. Per essere accolti all’interno dell’Accademia c’è un apposito bando, in cui si dà molta importanza ai risultati scolastici e all’interesse manifestato per le attività proposte ai ragazzi a scuola.

E la presenza dell’Accademia coincide, durante il normale anno scolastico, nell’allestimento di due distinti campus fra primavera ed estate. Il primo del 2023 si è tenuto, fino a ieri, nel Centro residenziale universitario di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena dove hanno partecipato 34 giovani accademici accompagnati, nel ruolo di tutor, da quattro coetanei che già in passato hanno portato a compimento il percorso in Accademia.

Al loro fianco il professor Ezio Menchi, ideatore del progetto e componente del Cda della Fondazione, e da Maria Giuliana Vannucchi, direttrice scientifica dell’Accademia.

"Un programma intenso nella quattro giorni in Romagna – fanno sapere dalla Fondazione Caript – che si è mosso fra il filosofo Ludwig Wittgenstein e la maestosità della cupola del Brunelleschi analizzata dal punto di vista dei rilievi artistici e architettonici. Per non parlare della teoria della relatività ristretta, arrivando al melodramma italiano con l’affiancamento di iniziative conviviali per valorizzare anche l’importanza che nel progetto dell’Accademia è data alla dimensione della socialità, dell’amicizia e dello scambio di idee al di fuori dell’ambito formativo. Dopo questa esperienza conclusa a Bertinoro, la Fondazione è già al lavoro per preparare il campus estivo che è in programma a Torino".

S.M.