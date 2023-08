Giovani per la scienza aperte le domande per 12 posti nell’Accademia

Proseguono le iniziative targate Fondazione Caripit in collaborazione con l’Accademia Giovani per la Scienza. È stato indetto un bando che darà a 12 studenti la possibilità di entrare a far parte dell’Accademia per l’annata 202324. L’Accademia Giovani per la Scienza è stata ideata da Ezio Menchi, professore di matematica e fisica alle scuole superiori e componente del Cda della Fondazione, con la direzione scientifica e organizzativa della professoressa Maria Giuliana Vannucchi. L’Accademia coinvolge 41 giovani e ha l’obiettivo di proporre, con modalità innovative, esperienze per arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso lo studio di molte discipline, tra cui matematica, fisica, chimica, scienze naturali e della vita, scienze sociali e informatiche, storia e filosofia della scienza. Al bando possono partecipare studentesse e studenti residenti in provincia di Pistoia o frequentanti scuole superiori del territorio pistoiese, iscritti dal secondo al quarto anno, ai quali sarà offerto un percorso formativo, che si svolgerà in concomitanza con l’anno scolastico, della durata di due o tre anni e del tutto gratuito. Per partecipare all’anno 20232024 dell’Accademia Giovani per la Scienza le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2023 e a tutti i richiedenti verrà inviata comunicazione sull’esito della propria domanda entro il 31 ottobre 2023. Con la partecipazione all’Accademia ragazze e ragazzi potranno approfondire le proprie conoscenze in molteplici aree tematiche, facendo esperienze dirette con alcuni dei massimi esperti del settore.

"L’Accademia –dice Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript – è una delle nostre iniziative più originali e rilevanti nell’ambito della formazione, un settore cui stiamo dedicando sempre più attenzione. Chi partecipa ha l’opportunità non solo di arricchire in modo rilevante il proprio bagaglio di conoscenze ma anche di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, grazie al contatto con studiosi di alto livello e al confronto con coetanei con i quali condividere interessi e progetti di vita". Tra i vari progetti studiati dall’Accademia ci sono i due campus residenziali che vengono organizzati ogni anno in primavera e in estate. Dal 4 al 7 aprile si è svolto il campus a Bertinoro, in provincia di Forlì, mentre la prossima tappa sarà a Torino dal 30 agosto al 5 settembre. Nel corso del campus i ragazzi parteciperanno ad un ricco programma di conferenze su temi che spaziano dai cambiamenti climatici alle dipendenze comportamentali, da analisi del mercato del lavoro nella prospettiva di genere all’archeologia. Gli accademici visiteranno inoltre i più importanti musei del capoluogo piemontese.

Michele Flori