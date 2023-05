Giovani per i giovani: a volte basta un pulmino per sentirsi meno soli

E’ in partenza un progetto dell’Auser dal titolo "Insieme per affrontare la diversità", rivolto ai giovani con gravi disabilità e anche ai giovani normodotati. Ai giovani disabili viene offerta la possibilità di uscire di casa e stare insieme agli altri, ai giovani più fortunati l’opportunità di avvicinarsi al mondo del volontariato. I volontari dell’Auser andranno a prendere a casa i giovani con disabilità con il pulmino per il trasporto sociale e li porteranno nella sede dell’associazione, al Nuovo Centro Nerucci, dove saranno affiancati da altri giovani che staranno con loro e insieme parteciperanno alle varie attività che si tengono nel centro a cura dell’Auser. L’idea è nata dall’esperienza compiuta dall’Auser con il pulmino del trasporto sociale che ha permesso ai volontari dell’associazione di scoprire molte situazioni di disagio unito a solitudine. L’esigenza più sentita da una persona in età ancora giovane che sia affetta da grave disabilità è quella di sfuggire alla chiusura e alla solitudine forzata a cui spesso porta la malattia. "Abbiamo pensato che i giovani possano meglio di ogni altro familiarizzare con altri giovani che vivono una situazione difficile – dice il presente dell’Auser Franco Pessuti – noi ci mettiamo l’opera dei nostri volontari, il pulmino, ma ora rivolgiamo un appello ai giovani a farsi a avanti per darci una mano e scoprire quanto è importante l’esperienza del volontariato. Il progetto è pronto, noi siamo pronti, ora vorremmo che il nostro appello avesse un seguito per realizzare un’idea che può migliorare la qualità della vita di persone con disabilità". Nella sede dell’Auser e nei locali del Centro Nerucci messi a disposizione dal Comune ad alcune associazioni del paese si svolgono molte attività e ai giovani impegnati nel progetto sarà possibile contribuire in vario modo. Chi desidera partecipare può telefonare al 342.7720243 oppure scrivere a: [email protected]

Giacomo Bini