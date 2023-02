Giovani Democratici Alzano la voce

"Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Azione Studentesca, non solo non si dissocia dalle violenze perpetrate da sei aderenti al proprio movimento verso i ragazzi del collettivo, ma si ostina a dichiararsi con tono giustificazionista capo espiatorio dell’accaduto, lustrando i valori della destra identitaria e nazionalista e sottolineando di adorare la propria comunità militante". Così i Giovani Democratici pistoiesi in una nota dopo i fatti di Firenze. "Noi Gd condanniamo fortemente l’attacco squadrista a danni dei due giovanissimi studenti. Potranno sempre contare sull’appoggio di ragazze e ragazzi come noi che lottano per spazzar via queste ingiustizie. Dunque domandiamo ad Azione Studentesca Pistoia se è disposta a condannare fermamente gli autori di questo ignobile gesto esprimendosi pubblicamente".