Giovani a lezione contro i tumori con i medici dei Lions

I Lions sensibilizzano gli studenti sulla prevenzione dei tumori, in ricordo di una ragazza che durante la malattia aveva chiesto che i giovani fossero "informati ed educati ad avere maggior cura della propria salute". Il Lions club Quarrata Agliana pianura pistoiese ha riproposto il ‘Progetto Martina’ che recepisce le indicazioni dei Ministeri dell’istruzione e della salute sulla necessità di promuovere l’educazione nelle scuole. Ha svolto incontri fra i medici del Club e gli studenti dell’Itse Capitini di Agliana e del liceo artistico Petrocchi di Quarrata. "Nel corso di numerosi incontri – spiegano i Lions – sono state date informazioni sui tumori che possono presentarsi in età giovanile. I medici si sono soffermati molto su prevenzione primaria, secondaria e le migliori e tempestive cure disponibili, per infondere negli studenti i comportamenti e gli stili di vita più corretti. Nei due istituti superiori di Agliana e Quarrata sono state incontrate prevalentemente le classi quarte, per un totale di circa duecento giovani che hanno mostrato grande attenzione". Il presidente Umberto Mannelli ringrazia in particolare Francesco Zamponi, che ha spiegato le finalità dei Lions e lo scopo del ‘Progetto Martina’ e Mario Lomi, medico, che si è occupato degli aspetti tecnico scientifici, spiegando con linguaggio semplice e chiaro alcune tipologie di tumori giovanili, i referenti dei due istituti (professoressa Antonella Ciapini del Capitini e professor Daniele Rossi del Petrocchi) e il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, che ha incontrato alunni e Lions.

Piera Salvi