Giostra dell’Orso nel vivo Prove: emozione e tattica

PISTOIA

Il conto alla rovescia è iniziato, le prove della Giostra dell’Orso scandiscono il tempo che rimane per arrivare al 25 luglio. Prove che rappresentano la chiusura del cerchio: quello che è stato fatto è stato fatto, ormai non c’è più tempo per sistemare le cose. Si può giusto mettere a punto qualche piccolo dettaglio. E’ un momento che serve ai cavalli ed ai cavalieri per prendere confidenza con la pista, con i bersagli, per studiare le traiettorie, abituarsi ai rumori, alla gente, alla piazza. Un passaggio importante perché dopo le prove cavalli e cavalieri torneranno in piazza solo il giorno della Giostra e lì sarà tutta un’altra musica. A dare il via alla prima giornata di prove sono stati Grifone e Drago, con Porta al Borgo che ha inaugurato la pista. Ieri sera, invece, è stata la volta di Leon d’oro e Cervo Bianco.

A fare da cornice un buon numero di persone che hanno riempito le tribune con i rionali che non hanno mancato di far sentire il loro sostegno. Sono state delle prove che hanno rispettato in pieno il copione, ovvero si corre ma senza svelare più di tanto. La Giostra è anche questa, del resto: tattica, furbizia, provare a confondere le idee agli avversari, non mettere in mostra tutto il reale potenziale dei cavalli e dei cavalieri. Insomma si cerca di bluffare il più possibile per evitare di dare dei vantaggi agli altri rioni. Prove comunque in linea con quello che è il nuovo regolamento della Giostra, che premia l’abilità a dispetto della velocità. Ciò che non è mancata è stata l’emozione, mista a tensione, che si è vista dipinta sui volti dei cavalieri, tanti ragazzi giovani e alcuni alla loro prima esperienza, che però hanno saputo tenere sotto controllo. Riscontri positivi arrivano anche per quanto riguarda la pista che è sembrata essere all’altezza della situazione.

Maurizio Innocenti