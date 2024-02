Giorno del Ricordo. Eventi e iniziative per commemorare le vittime delle foibe

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito vent’anni fa, il 10 febbraio 2004, "al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale", sono in programma nella giornata di domani una commemorazione e alcune iniziative per ricordare e diffondere la conoscenza di questa parte della nostra storia.

Alle 10, in piazza Garibaldi, si svolgerà la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro sul cippo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano. Gli studenti dell’istituto Mantellate leggeranno alcuni brani. Saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente della provincia Luca Marmo e il prefetto Licia Donatella Messina. Alle 11 nell’atrio del Palazzo comunale si terrà la presentazione del progetto "dall’Istria e Dalmazia a Pistoia", con la partecipazione del presidente del Comitato 10 Febbraio di Pistoia, Giovanni Brilli. Attraverso la presentazione di un’opera realizzata dall’artista Riccardo Lenski (figlio di un esule fiumano morto nel 2017) verrà rievocato il cammino che numerosi italiani sono stati costretti a compiere abbandonando le proprie case. Seguirà la lettura dell’estratto di un copione per un’opera teatrale (gentilmente fornito dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia).

Alle 17 nella sala Soci Coop di Pistoia è prevista l’iniziativa dal titolo "Dentro i confini. Nazioni e nazionalismi oltre il confine orientale". Interverranno Renzo Innocenti, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale di Pistoia; Alice Vannucchi dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, Stefano Bartolini della Fondazione Valore Lavoro e Andrea Caira dell’Associazione Italiana di Storia Orale. Sempre in occasione del Giorno del Ricordo, Legambiente Pistoia presenta l’incontro "Skippa il bullismo! Conoscerlo per evitarlo. Riconoscerlo per contrastarlo", domattina alle 9 presso la sala Soci Coop di Pistoia. Interverranno il presidente Antonio Sessa, l’avvocato Luca Giacomelli e il vicequestore Paolo Cutolo. Si tratta di una delle occasioni nelle quali Legambiente affronta con i ragazzi delle scuole e con la città i temi delle discriminazioni storico-sociali, ingiustizie, fenomeni di pericolosità diffusa collettiva e legale. Quest’anno la scelta è caduta su bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, per partire dalla riflessione fino ad arrivare alla consapevolezza, per conoscere e capire, per agire e combattere.