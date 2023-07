Giorni "neri" Boom di raggiri anche al telefono

Non c’è solo chi suona il campanello e chiede di entrare per un controllo o per una ispezione, fingendosi inviato da un’azienda del servizio pubblico. Le truffe che in questo periodo sono sempre maggiori, viaggiano anche per telefono. Sono in tanti a chiamare le persone che vivono da sole, per chiedere di fissare un appuntamento. Anche in questo caso, fingendosi operatori di aziende pubbliche, per organizzare un colloquio in casa. Una volta carpita la fiducia della vittima, infatti, sarà più facile farsi aprire la porta di casa.

Per questo, le forze dell’ordine informano i cittadini che è bene stare attenti anche alle telefonate sospette e, in ogni caso, chiedere una verifica chiamando polizia o carabinieri. Nessuno viene inviato dalle aziende pubbliche per controllare fatture e pagamenti, o bollette nelle case. Tutto può essere gestito per via telematica e contattando direttamente il gestore. Ma sono tante le truffe che in questo periodo estivo "circolano". Recentemente, anche a Pistoia, molti anziani sono stati raggirati e derubati con la truffa dell’incidente. Qualcuno li chiama al telefono e comunica loro che un parente (spesso un figlio) ha avuto un incidente e ha bisogno di soldi.