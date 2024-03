Giornata ’Rifiuti zero’: "E ora buone pratiche"

Il 30 marzo si è celebrata la "Giornata internazionale Rifiuti zero", istituita nel 2023 dall’Assemblea Onu. Nell’occasione, Alfredo Fabrizio Nerozzi, consigliere comunale delegato all’ambiente, ha ricordato: "Il comune di Agliana il 21 marzo 2024 ha aderito alla strategia internazionale 2027 “Rifiuti zero“, tramite approvazione

di una mia mozione presentata in consiglio comunale. Occorre adesso prendere a esempio le buone pratiche del comune di Capannori – ha sottolineato Nerozzi – primo comune europeo che, nel 2007, ha adottato la strategia “Rifiuti zero“. L’obbligo dell’osservanza delle norme europee non dovrà essere vissuto come un’imposizione, ma come un’opportunità per il comune

di Agliana, che prevede minori costi di gestione dei rifiuti e aumento del numero dei posti di lavoro locali e sostenibili. Le buone pratiche che il Comune adotterà nell’osservanza della normativa europea sono una risposta al fallimento della gestione dei rifiuti della Regione Toscana, che a oggi non ha ancora approvato il piano regionale economia circolare".

