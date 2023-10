Giornata delle Nazioni Unite, un reading per risvegliare emozioni e umanità

Pistoia, 23 ottobre 2023 - Un’amicizia che gli eventi storici vorrebbe rendere impossibile. Anni Trenta, Max e Martin sono amici oltre che soci in affari. Entrambi tedeschi, il primo ebreo vedranno gli effetti dell’ascesa al potere di Hitler riflettersi nel sentimento che li lega, arrivando fino a dividerli, rendendo così evidente un fatto: nessun uomo è davvero mai al sicuro dal male e nessuna amicizia può mai davvero essere autenticamente salvifica senza un profondo ascolto della nostra parte umana. È un testo profondamente toccante quello che porta il titolo di «Destinatario sconosciuto» di Katherine Kressmann Taylor al centro del reading promosso da Electra Teatro nella Giornata Onu istituita allo scopo di ricordare l’entrata in vigore dello Statuto della Nazioni Unite. Pubblico destinatario dell’evento che si svolgerà questa mattina a Palazzo de’ Rossi (sostenuto da Far.Com, Misericordia, Mutua Alta Toscana e negozio Guercini) sarà quello degli studenti. Relatori dell’appuntamento l’insegnante Grazia Chiti, Rav Gadi Piperno, Rabbino Capo Comunità Ebraica di Firenze, Davide Dionisi, giornalista de L’Osservatore Romano e Martina Novelli per Electra, mentre le voci che daranno corpo al testo saranno quelle dell’attore e doppiatore Alessandro Pala Griesche e Giuseppe Tesi, regista di Electra Teatro. La lettura scenica si intreccerà coi brani originali suonati al pianoforte dal Maestro Marco Baraldi.

La storia di questo romanzo epistolare, singolare e quasi beffarda, ha qualcosa di affascinante, che ha condotto l’interesse l’associazione culturale Teatro Electra a farne oggetto di questo progetto destinato a un pubblico chiamato a una riflessione emozionale. Dopo la sua uscita, il volume riscosse scarso successo, tanto che se ne andarono quasi perse le tracce. Soltanto nel 1999, tre anni dopo la morte dell’autore Kressmann Taylor, una traduzione in francese riportò lo scritto alla ribalta delle cronache, al punto da trasformarlo anche in testo teatrale. Un romanzo che affronta i temi della paura e dell’invidia, sentimenti che possono indurre l’uomo a tirare fuori il peggio di sé, attingendo al pozzo dell’odio, dell’individualismo, della grettezza feroce che spinge a perseguire il proprio effimero bene a discapito dell’altro, specie se quest’ultimo è percepito come diverso. L’occasione di oggi, intitolata «Prima della memoria», vuole essere un monito affinché quei tragici fatti non si ripetano e per sottolineare l’importanza di quest’altra ricorrenza, quella del 24 ottobre, che si affianchi al canonico Giorno della memoria (27 gennaio) per lanciare lo stesso, profondo e altissimo messaggio.