Giornata della Memoria, lezione concerto

Le parole difficili impongono più che mai ascolto, accoglienza. Per via di quella serie di sottintesi che contengono; per via, a volte, della durezza e asprezza che suggeriscono. È così con "ghetto", la parola cui quest’anno si affida la rassegna costruita attorno alla Giornata della Memoria "Le parole di Hurbinek", ricordando, come scriveva Primo Levi ne "La tregua", quel bambino di forse tre anni, "un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz". Comincia dal Saloncino della musica di Palazzo de’ Rossi domani (sabato 20 gennaio), alle 20.45, la ricchissima maratona di appuntamenti fatta di lezioni civili, concerti, spettacoli, tutti pensati attorno alla parola "ghetto". Un primo evento quello di domani che costituisce una sorta di anteprima di cartellone (che si protrarrà fino al 28 gennaio) che si esprime in particolare attraverso la musica in una lezione-concerto dal titolo "Ghetto music. Da Venezia al Bronx attraverso Fez e Johannesburg". Sul palco Francesco Martinelli, storico della musica, e Gabriele Coen (clarinetto e sax), Alessandro Gwis (pianoforte e tastiere), Riccardo Gola (contrabbasso) cureranno un racconto musicale per risalire la storia e la geografia di una parola.

"Per il concerto Ghetto Music è stata simbolicamente scelta una figura musicale rappresentativa di una città, Sarajevo, che non ha avuto il ghetto e in cui le comunità cristiana ortodossa, sefardita, askenazita e musulmana si sono intrecciate e mescolate nel corso dei secoli, e che ancor oggi è una città che difende orgogliosamente il suo pluralismo culturale", racconta Francesco Martinelli insieme a Gabriele Coen. E aggiunge: "Gettare ponti di pace e conoscenza. L’unicità della Shoah deve rappresentare un’occasione e non un limite, per ragionare sul concetto del male affinché il presente e la storia non conoscano più genocidi: è questo il senso profondo della memoria, la sua portata universale che dalla specificità ebraica deve portare a un monito di valore universale". Il concerto è a ingresso libero.

La rassegna "Le parole di Hurbinek" è ideata dal professor Massimo Bucciantini per Uniser con la collaborazione di Atp, il sostegno di Fondazione Caript e la compartecipazione del Comune di Pistoia, ed è alla sua seconda edizione, forte di un successo, quello dello scorso anno, capace di superare le migliori aspettative. Prossimo appuntamento martedì alla San Giorgio (ore 16.30) con la restituzione pubblica del laboratorio scolastico condotto nel corso della prima edizione con la presentazione dei testi radiofonici di Walter Benjamin e Janusz Korczak, realizzati dagli studenti del Marchi-Forti di Pescia e del De Franceschi-Pacinotti di Pistoia. "Illuminismo per ragazze e ragazzi in forma di podcast", questo il titolo della restituzione, è a cura di Giovanni Guerrieri/I Sacchi di Sabbia e Rodolfo Sacchettini. Gli eventi sono a ingresso libero ad eccezione degli spettacoli che hanno un costo di 6 euro (www.bigliettoveloce.it)

linda meoni