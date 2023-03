"Giornata da incubo senza internet"

Nessun segnale internet né all’Abetone né alla Doganaccia, una giornata da incubo per sciatori e impiantisti che non hanno potuto utilizzare applicazioni o carte di credito per acquistare il biglietto e accedere all’agognata giornata sulle piste: "È necessario che intervengano le istituzioni – grida un inferocito Giampiero Danti – questi sono giorni in cui si potrebbe lavorare, trasformati dall’inefficienza del gestore della rete mobile in giorni da cancellare dal calendario, un vero incubo. Basta che arrivino tre persone di più e il servizio di rete mobile cessa di funzionare. Questo è un vero attentato al mondo del lavoro dell’intera Montagna Pistoiese. La nostra rabbia deve ricevere soluzioni e i responsabili dovranno rispondere. Non è umanamente accettabile che la rete funzioni solo quando non c’è da lavorare. Regione, Provincia e Comune devono far sentire la loro voce a tutela di tutta la Montagna".

Andrea Nannini