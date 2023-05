Giornalismo al centro Dibattito aperto in città "Ecco le nuove sfide dell’informazione"

Il futuro del giornalismo è stato al centro del corso di formazione andato in scena ieri, nell’Antico palazzo dei vescovi, in occasione delle manifestazioni itineranti per i “Sessant’anni dell’Ordine dei giornalisti. Carta, web e Tv nell’informazione“. Sessant’anni anche di cronaca, riassunti per l’appuntamento in chiave pistoiese dagli studiosi Andrea Ottanelli e Claudio Rosati. Ad organizzarlo l’Ordine regionale dei giornalisti della Toscana in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e la Fondazione Caript. Il corso si è trasformato in un vero e proprio dibattito sull’evoluzione-rivoluzione del mondo dell’informazione. Un tema che interessa tutti – non soltanto gli addetti ai lavori – perché in ballo ci sono la democrazia e l’accesso agli strumenti utili per interpretare con spirito critico la realtà che ci circonda. Prestigiosi i relatori che hanno portato il proprio contributo: Telesforo Bernardi, direttore della Fondazione Caript ("I mezzi di comunicazione vitali per il presente e il futuro. Noi ci crediamo", ha detto aprendo l’evento); Giampaolo Marchini, presidente dell’Odg Toscana; Daniela Gori, in qualità di giornalista de La Nazione e docente del De Franceschi-Pacinotti; e Paola Bardelli, vice direttrice di Tvl. A moderare l’incontro, con grande competenza, Marco Bastiani del consiglio direttivo della Fondazione Odg Toscana.

Ospite d’eccezione il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo dei media: "Vengo dalla generazione che andava a scuola con il giornale sotto braccio, io con Il Secolo. Al mio esordio in politica come consigliere ho conosciuto giornalisti che sono riusciti ad andare in pensione facendo questo mestiere... Da sindaco, invece, ho assistito purtroppo alla chiusura e al ridimensionamento di varie redazioni: una situazione che mi preoccupa molto perché credo che l’informazione in generale e la cronaca locale in particolare siano fondamentali per tutta la cittadinanza".

Una nota dolente sulla quale ha battuto anche Marchini. "L’Ordine sta seguendo da vicino i cambiamenti del settore e le difficoltà di chi sta provando ad accedere alla professione. Ci sono leggi da aggiornare e molti temi su cui riflettere, vedi ad esempio precariato, fake news e intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno che anche la politica ci aiuti". A seguire, la testimonianza portata dalla nostra collega Daniela Gori in merito (e non solo) al successo del progetto “Cronisti in classe“, organizzato da La Nazione, che è stata motivo di grande orgoglio per noi. "Iniziai come insegnante tutor, poi la redazione mi convocò e così esplose la mia passione... – ha ricordato con il sorriso –. Portare il giornale tra gli studenti è molto importante perché significa educarli all’informazione, invitarli a riflettere sul mondo". Infine le parole di Paola Bardelli che ha evidenziato quanto sia ricca la memoria storica conservata dalle Tv locali attraverso tante immagini preziose: "Un patrimonio che adesso deve essere digitalizzato".

elisa capobianco