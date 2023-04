Giorgio Tesi su “Forbes“ La famosa rivista celebra così i 50 anni dell’azienda "Un orgoglio per tutti"

Un regalo di compleanno. Forse il più bello per festeggiare il primo mezzo secolo di attività. La famosa rivista Forbes, che si occupa di economia e innovazione a livello mondiale, ha scelto Giorgio Tesi Group. L’azienda vivaistica di Pistoia è, infatti, protagonista della rubrica Stories, nell’inserto Small Giants, sul numero di aprile ora in edicola. Uno spazio per raccontarsi e raccontare l’avventura imprenditoriale che le ha permesso di diventare una vera e propria industria green. Una delle più importanti nel settore piante ornamentali, come recentemente riconosciuto in occasione della rinomata fiera internazionale Ipm di Essen al cospetto di 1.577 espositori arrivati da 45 Paesi.

"Dopo il premio “International Grower of the Year 2023” (prima azienda vivaistica italiana a brillare con medaglia d’argento nella categoria Finished Plants & Trees) – dichiara Marco Cappellini, direttore generale di Giorgio Tesi Group – siamo felici che una rivista prestigiosa come Forbes ci abbia selezionati per raccontare la nostra crescita non solo in termini di numeri ma anche per qualità, sostenibilità e rispetto ambientale". Un risultato che non può che essere un vanto. "Siamo orgogliosi di questo ulteriore riconoscimento – afferma Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group – che pone in evidenza l’impegno e la passione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro sempre guidati dai nostri valori".

In estrema sintesi. Crescita e sviluppo ma anche, appunto, attenzione verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica e diella produzione. "Tutti fattori che hanno determinato il conseguimento del marchio Global Gap – fanno sapere dall’azienda – che certifica Giorgio Tesi Group per lo standard di Sicurezza integrata in agricoltura, verificando tutti gli elementi di sicurezza e sostenibilità afferenti i più svariati aspetti della produzione: dalla gestione rifiuti e inquinamento alla difesa fitoiatrica fino all’utilizzo consapevole delle risorse energetiche". L’etichetta, infatti, dimostra che i prodotti sono stati coltivati secondo "pratiche responsabili e certificate", garantendo massima trasparenza durante tutta la catena di fornitura. Lo spazio ’conquistato’ su Forbes entusiasma anche Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia. "Siamo orgogliosi perché è un ulteriore riconoscimento alla valenza di tutto il polo del vivaismo ornamentale pistoiese – commenta congratulandosi a nome di tutto il consiglio provinciale di Coldiretti –. Il nostro settore agricolo principe è un sistema con piccole e grandi aziende che insieme riescono a produrre piante eccellenti apprezzate in tutto il mondo. Rappresentiamo un pezzo importante di tutta la produzione nazionale, ma l’obiettivo è crescere ancora. Il successo di una realtà aziendale cittadina ha effetti positivi su tutto il comparto".

elisa capobianco