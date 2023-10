"Giorgio de Chirico sulla scena parigina". Il nuovo appuntamento per il ciclo ’900 Talks

Nuovo appuntamento per il ciclo ‘900 Talks promosso da Pistoia Musei cogliendo gli spunti offerti dalle opere di Intesa Sanpaolo presenti nel percorso permanente di Palazzo de’ Rossi. Prossima tappa di questo affascinante viaggio nella cultura sarà sabato 21 ottobre (ore 18) a Palazzo de’ Rossi sul tema "1925-1930: classicismo, serialità e mercato. Giorgio de Chirico sulla scena parigina", a partire dall’opera "Manichini in riva al mare" del maestro della pittura metafisica che resterà a Pistoia ancora per pochi giorni (fino al 22 ottobre). La direttrice di Pistoia Musei Monica Preti, la conservatrice della collezione del Novecento Annamaria Iacuzzi e il ricercatore e curatore indipendente Giovanni Casini si troveranno a conversare attorno alla figura di de Chirico. Ristabilitosi a Parigi nel 1925, il pittore riscontra un successo senza precedenti, suscitando l’attenzione di Léonce Rosenberg e Paul Guillaume, influenti mercanti d’arte. Attorno a questi tre personaggi emerge una fitta rete di critici e di gallerie con ramificazioni a livello internazionale e un maturo sistema dell’arte contemporanea.

Partendo dalla storia del dipinto di De Chirico in visita a Palazzo de’ Rossi, l’intervento di Casini rievoca questo contesto storico-artistico leggendario, mettendo in luce lo stupefacente atteggiamento dell’artista nei confronti di un mercato capace di influenzare una particolare modalità di lavoro e una produzione di quadri in serie. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito (www.pistoiamusei.it). A tutti quelli che partecipano all’incontro è riservato il biglietto ridotto alle Collezioni.

l.m.