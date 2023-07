Gioielli ricamati Tenacia e passione di un folletto ribelle Michelon, ritratto inedito

Lucia

Agati

Èla figura del padre a illuminare la vita di una donna che ha fatto della tenacia, della passione e dell’amore che ha profuso in ogni progetto che ha intrapreso, la propulsione fondamentale della sua esistenza. Un padre di cui, ancora oggi, è orgogliosa in un modo commovente. Oggi che Annamaria Michelon, nata il 12 marzo del 1932, mantiene la verve e il sorriso di una ragazzina e ancora oggi, parlando di sè, si ricorda come un folletto instancabile. Oggi che dedica ogni suo giorno al compagno di tutta la sua vita, Fernando Palchetti, ingegnere. Ed è ingegnere anche il loro figlio, Giovanni Guido Palchetti, presidente di Gea, società strumentale della Fondazione Caript. Laureata in lingue e letterature straniere, ha insegnato a lungo, anche latino, alle scuole medie Marconi. Ha dato vita alla sezione pistoiese del Movimento italiano delle casalinghe, lottando in prima persona per il riconoscimento di un assegno alle donne che si prendono cura della famiglia. E questo è il ritratto di parole di Annamaria. Forse il primo.

"Sono nata a Breganze, in provincia di Vicenza. La mamma, Maria Cunico, era del 1901 e il babbo, Giovanni Michelon, era del 1897. Si sposarono giovani, lei aveva vent’anni e lui ventiquattro. Erano molto innamorati. Ebbero nove figli. Siamo rimaste tre sorelle. Io ero la più piccola. Il babbo era figlio di contadini poveri. Studiò in seminario e divenne italianista e latinista e insegnò a Rovigno, latino e italiano.

"Si laureò due volte, in legge e in economia e commercio, e cominciò così la sua carriera amministrativa come segretario comunale che all’epoca era un incarico ministeriale. Dopo la seconda laurea, negli anni Trenta, il ministero lo chiamò a Roma. Gli fu dato l’incarico a Littoria, dove tutti i contadini andavano a bonificare le paludi. Fu una scelta dettata dalla necessità di mantenere la famiglia. Eravamo tanti. Io ero la più piccola, ero capricciosa. Un folletto, e spesso mi portava con sè. Poi, nel 1943, fu epurato e cominciò a fare le pratiche per i danni di guerra. Morivamo di fame. La mia sorella Lidia, che era la più grande, faceva la sua segretaria. Fu poi riabilitato e inviato a Rieti, come segretario, e infine arrivammo a Pistoia. Era il 1955.

"Qui conobbi Fernando, per caso. Ero una ragazza ribelle, viziata e un po’ folle. Fernando era bello e io lo cacciavo, ma lui non mollava. Ci siamo innamorati, fidanzati e sposati di lì a poco, nel 1956. E sono felice che di averlo ancora.

"A Pistoia mio padre trascorse una stagione straordinaria e a Pistoia ha dedicato un suo libro. Poi ebbe un incarico ad Ancona e quindi nella sede più ambita, che era Padova, dove andò in pensione. Qui lui e mia madre tornavano per le cure termali, a Montecatini. E qui è morto, nell’ottobre del 1981. I suoi funerali sono stati nella sua amata San Giovanni Fuorcivitas. E’ stato un uomo di fede, di grande intelligenza. Ci ha insegnato a essere buoni cristiani e a onorare ogni servizio.

"Papà mi diceva sempre “In Comune si va ad amminisrare“ e l’ho tenuto presente nel mio esordio in politica, nel 1970, con la Democrazia Cristiana, con l’incoraggiamento di Ivano Paci e Angiolino Bianchi. Ero forlaniana. Ero responsabile del movimento feminile e poi ebbi altre cariche. Ero grande amante dell’impegno e con i comunisti di allora era dura. Tutto questo fino al 1993, poi mi sono tirata indietro. Ma ho avuto tanti riconoscimenti".

"Il Moica arriva tra il 1989 e il 1990 e il momento centrale fu la presenza del ministro Rosa Jervolino a Pistoia, quando inaugurammo il restauro, a spese nostre, della Madonna della Ripa, a pochi passi dal Palazzo Rospigliosi, dove è nato poi il Museo del Ricamo, quasi un segno, una indicazione. Poi c’è stata la stagione, bellissima, della presidenza della Consulta del volontariato. E da lì grande leva sulle capacità delle donne di essere un valore per la comunità.

"Dal ’90 in poi ecco che comincia la grande avventura: le donne del Moica hanno ricamato i Gonfaloni del Comune, della Provincia, della Misericordia, le conchiglie sul mantello rosso di San Jacopo. E nel 2004 nasce il Museo del Ricamo. E già nel Duemila, con la Diocesi, il Comune, la Provincia, la Regione, la Fondazione Caript più il Moica, abbiamo partecipato a progetti europei di ricamo a mano.

"Oggi il Museo, grazie a Claudio Rosati e a mio figlio Giovanni Guido è come nuovo, ci sono i monitor e una disposizione che rende particolarmente facile la visita. Oggi vorrei lasciare a qualcuno l’incarico di andare avanti, ho accanto a me mia nuora, Stefania Boccaccini, che mi segue con entusiasmo nelle iniziative. E noi donne sappiamo di aver consegnato, a Pistoia, un gioiello".