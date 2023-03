Gioffredi (Cgil): "Servono gli ospedali di comunità"

Sulla carenza di personale medico e infermieristico nei pronto soccorso interviene il segretario generale provinciale della Cgil di Pistoia, Daniele Gioffredi, che parla di situazione grave e da risolvere con tempestività, perché penalizza i cittadini su un diritto fondamentale, che è quello della salute. "Va rimosso subito il blocco delle assunzioni - afferma Gioffredi -, che ormai è in vigore da molti anni e serve un intervento urgente da parte del Governo, che non è avvenuto neppure nell’ultima finanziaria. Occorre anche togliere il numero chiuso alle facoltà di medicina, per fare in modo che ci sia più personale sanitario, perché oggi non si riesce più a coprire la richiesta di medici e infermieri". Per il segretario della Cgil, inoltre, è urgente aprire subito alla medicina territoriale e agli ospedali di comunità.

"Questo - sottolinea Gioffredi – è un tema da affrontare nell’immediato: c’è un decreto ministeriale (il DM 772022, per la riorganizzazione della medicina territoriale, ndr), che dà la possibilità di aprire alle comunità territoriali, alla medicina territoriale e agli ospedali di comunità. Ecco, bisogna insistere su quel piano, perché molto spesso i pronto soccorso sono intasati e sovraffollati da richieste che non sono da pronto soccorso, ma che appunto potrebbero trovare risposte adeguate in altre sedi, proprio grazie alla medicina territoriale che, ripeto, è un tema da affrontare nell’immediato". E per quanto riguarda la fuga di medici e infermieri dai pronto soccorso, per il segretario della Cgil pistoiese, è necessario affrontare subito anche il tema salariale e il divario che esiste in tal senso tra i lavoratori della sanità italiana e la media europea . "Anche questo è un problema da risolvere con urgenza – afferma Gioffredi – perché mediamente gli stipendi del personale medico e infermieristico italiano sono tra i più bassi d’Europa. Anche da questo punto di vista la situazione è esplosiva, perciò bisogna intervenire rapidamente".

Patrizio Ceccarelli