Giochi delle Scienze, "Marconi Roncalli" al top E Anna Castagnoli si classifica prima assoluta

Anche quest’anno i ragazzi delle classi terze della Scuola secondaria "Marconi Roncalli" si sono distinti nella fase regionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali organizzati dall’Associazione Nazionale degli insegnanti delle Scienze Naturali (Anisn) che si sono svolti a Pisa il 22 marzo scorso. L’alunna Anna Castagnoli della classe 3A si è

classificata prima assoluta su circa seicento partecipanti. Anna (nella foto) è l’unica che ha raggiunto un punteggio completo. E’ allieva della professoressa Marina Massari.

"Andrà alla fase nazionale dei Giochi– come spiega la scuola in una sua nota – che si terrà ad Assisi dal 5 al 7 maggio 2023. Anche gli altri alunni partecipanti sono stati molto bravi e si sono classificati fra i primi posti in graduatoria: Riccardo Mannelli della 3A al quarto posto e Gregorio Puglisi della 3G al quindicesimo. A loro – sottolinea la scuola – vanno i complimenti della dirigente scolastica e di tutti i docenti dell’istituto. Il soggiorno ad Assisi dei partecipanti sarà completamente a carico dell’Anisn per tutto il periodo delle prove. Vogliamo sottolineare con orgoglio che anche l’anno scorso un nostro alunno, Mattia Biondi Maltinti, si è classificato per la fase nazionale e l’ha addirittura vinta".

lucia agati