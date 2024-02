Giocare a pallavolo nella natura

PISTOIA

Due settimane a tutta natura, volley e divertimento. Ecco il grande ritorno del "Volley Dynamo Sport Week", dal 30 giugno al 5 luglio e dal 14 al 19 luglio, alla Dynamo Camp di Limestre. Due settimane, nell’ambito dei camp organizzati da Giacomo Gek Galanda, con il campione Valerio Vermiglio, nelle vesti di direttore tecnico, e il suo bravissimo mental coach. In sostanza, un’occasione preziosa per chi già sa giocare a pallavolo, ma pure per chi non ha ancora iniziato a farlo, ma desidererebbe praticare questa splendida disciplina sportiva.

L’estate sembra lontana, ma è dietro l’angolo per chi, come tanti genitori, deve organizzare le giornate dei propri figli che saranno in vacanza dalla scuola.Immersi nella natura, al fresco delle nostre montagne, una settimana di socializzazione, aggregazione e sport: gare, tornei, lezioni, spettacolo e divertimento.

La possibilità di essere seguiti da un grande dello sport e di avere consigli e suggerimenti da autentici esperti su come approcciare tutte le sfaccettature del giocatore, dell’atleta. Il camp è stato presentato ai giovani pallavolisti e pallavoliste di Blu Volley Quarrata, Avis Volley Pistoia e Mazzoni Pistoia, le tre società di volley che fanno parte della Giorgio Tesi Junior. Ai partecipanti al Camp sarà fornito il kit completo: ovvero la divisa ufficiale, premi e gadget, sacca sport, pallone e borraccia (info: 331 3472066).