Giocando con le linee Un murale con Calugi

Linee che raccontano storie, le inglobano quasi, così come accade con il colore e le forme, senza interrompersi mai. Basta conoscere appena il ‘marchio di fabbrica’ dell’artista pistoiese Jonathan Calugi per ritrovarlo lì, in un posto decisamente insolito: il muro di una scuola. Siamo alla secondaria di primo grado del Comprensivo Nannini di Vignole dove da qualche giorno fa bella mostra di sé, nell’atrio principale dell’istituto, un grande murale realizzato sì dagli studenti, ma con il contributo e la supervisione proprio di Calugi che è stato protagonista di una bella maratona artistica fianco a fianco dei ragazzi.

A coordinare il progetto c’erano le docenti d’arte Matilde Montalti e Caterina Bracali che attorno al gesto artistico di Jonathan Calugi hanno sviluppato un percorso didattico lungo praticamente un anno che ha coinvolto i ragazzi delle seconde e terze medie, poi giunto alla fase conclusiva intorno alla fine di maggio. "Dopo aver introdotto l’opera di Calugi ai ragazzi, avevamo proposto loro di realizzare un bozzetto con una loro personale interpretazione di quanto appreso durante il percorso – spiegano le insegnanti –. La partecipazione è stata tale che abbiamo deciso, d’accordo con l’artista, di tradurre il tutto in una realizzazione ‘vera’ del progetto. Abbiamo organizzato quattro incontri con Calugi in orario extra-scolastico dal 22 al 31 maggio. Lui ha raccolto e visionato i bozzetti e ha a sua volta restituito una reinterpretazione dei loro spunti. Così è nata un’opera site specific, realizzata cioè appositamente per una parete interna della nostra scuola".

A partecipare al momento finale del percorso un folto gruppo di ragazzi, circa una trentina, che ha dedicato tempo e impegno alla realizzazione del murale che nella sua interezza copre una parete lunga circa sette metri e alta tre. I ragazzi hanno realizzato il disegno seguendo la tecnica dello spolvero, dando vita a un momento "molto bello ed inclusivo – assicurano le docenti –, secondo il principio dell’interconnessione della linea tipico dell’opera di Jonathan Calugi, avvicinando ancor di più ragazzi ciascuno con la propria diversità e cooperando fianco a fianco con l’artista stesso".

Senza dimenticare il privilegio per i ragazzi di aver potuto lavorare assieme a Calugi, artista di caratura internazionale che nel suo curriculum può vantare incarichi per giganti quali Sony, Google, Nike e The New York Times, nonché la menzione tra i cinquanta Young Guns dell’Art Directors Club di New York e fra i venti migliori visual artist secondo la prestigiosa rivista Print Magazine. "Il nostro grazie va ovviamente a Johnatan Calugi per la sua disponibilità – concludono Montalti e Bracali –, ai ragazzi che hanno dedicato tempo oltre la scuola a questo progetto comprendendone il valore e alla dirigente scolastica Patrizia Annalisa Tesi".

linda meoni