Ginestre, convenzione fino al 2023 per il Nuoto Montagna Pistoiese

Nonostante i problemi causati dal covid, soprattutto per le lunghe chiusure delle piscine, la Provincia ha licenziato un importante atto nel corso dell’ultimo consiglio che riguarda il rinnovo della convenzione con il Comune di San Marcello Piteglio per la gestione dell’impianto de "Le Ginestre", a Maresca, con relativi lavori di manutenzione. Un quadro che è mutato nel corso degli anni, soprattutto per i costi che sono lievitati con l’aumento generalizzato delle bollette e della fornitura dell’acqua. L’attuale convenzione per l’impianto, che aveva durata quinquennale, sta per scadere alla fine del mese di giugno e quindi tutti gli incartamenti sono stati ripresi per dare vita al nuovo accordo che potrà arrivare fino al 2028. Un tassello importante per la situazione generale degli impianti sportivi in montagna, visto che comunque "Le Ginestre" rappresenta anche un polo turistico molto importante non solo per Maresca e che, così, potrà essere allestito e tenuto aperto nel migliore dei modi anche per la sua attrattività turistica. Una convenzione che, però, si è basata su una premessa fondamentale: alla luce dei due anni di pandemia e "del grave squilibrio economico della concessione e delle difficoltà conseguenti di prosecuzione dell’attività", chi ha gestito l’impianto per conto del Comune di San Marcello Piteglio, ovvero Nuoto Montagna Pistoiese, per il rinnovo dell’accordo ha chiesto maggiori risorse. E così, da un lato, c’è l’amministrazione comunale che ha messo nero su bianco manutenzione per 118mila euro e, dall’altro lato, la Provincia ha ricalcolato il peso specifico di utenze di energia elettrica e approvvigionamento idrico di poco più di 43mila euro che dovranno essere in carico all’ente di piazza San Leone. Con queste premesse, si è arrivati all’accordo e per "Le Ginestre" ci sarà la possibilità di proseguire, con gli attuali gestori, fino al 30 giugno 2028.

S.M.