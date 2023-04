’Giardino dell’abbraccio’ in ritardo Ricorderà le 88 vittime del covid

L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di far sì che il parco possa essere pronto entro le prime settimane dell’estate, nella migliore delle ipotesi. E i lavori aggiuntivi emersi in corso d’opera non dovrebbero rappresentare un ostacolo sostanziale, perlomeno in linea teorica. Questo lo stato d’avanzamento del cantiere legato al "Giardino dell’Abbraccio", alla luce degli ultimi sviluppi. Nei giorni scorsi è stata approvata una perizia di variante in corso d’opera perché, si legge nella determina: "In seguito a esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie modifiche non sostanziali al progetto approvato, consistenti in alcune lavorazioni aggiuntive". Lavorazioni impreviste che non dovrebbero comunque comportare un incremento sostanziale dell’esborso, considerando che sono state affidate all’impresa "Co.Ge.Co." per circa 8mila euro. E che dovrebbero quindi essere completate in tempi relativamente brevi. Si tratta del resto di uno spazio verde che sta sorgendo in via Palandra a Vignole, sul quale il sindaco Gabriele Romiti punta molto (e lo aveva fatto presente anche nel precedente mandato da vice-sindaco). Come spazio verde ricreativo, ma soprattutto simbolico, in quanto sarà dedicato a tutte i cittadini di Quarrata che sono morti a causa del covid. Sulla base del progetto presentato due anni fa, il giardino dovrebbe essere diviso in due aree con chiari riferimenti simbolici: da una parte una serie di file di cipressi a indicare il "distanziamento" richiesto durante l’emergenza sanitaria, dall’altra un’area più sgombra caratterizzata da una serie di muretti utilizzabili come sedute.

A raccordare il tutto, il cosiddetto "Abbraccio": due figure in marmo simmetriche e contrapposte, divise da un piccolo spazio che individua il punto in cui il Sole sorge ogni 10 marzo (a ricordare le misure anti-contagio del 2020). Un’operazione con un quadro economico da 250mila euro, che sembra comunque essere ormai alle battute finali. Il principale rallentamento del cantiere sarebbe ancora da ricercare in un problema di semina riscontrato lo scorso anno, che avrebbe richiesto la realizzazione di un pozzo irriguo. Sono 88 i cittadini di Quarrata (secondo i dati di Ars Toscana) scomparsi nell’ultimo triennio, vittime del covid. E che saranno così ricordati.

Giovanni Fiorentino