Giardino dell'Abbraccio a Quarrata: taglio nel nastro a settembre tra polemiche

Il "Giardino dell’Abbraccio" sarà inaugurato nella seconda metà del prossimo mese. Lo ha assicurato nella scorsa seduta del consiglio comunale il vice sindaco Patrizio Mearelli, rispondendo ad un’interrogazione sull’argomento presentata dalla Lega.

"Un progetto annunciato nel 2021, al quale come gruppo consiliare ci opponemmo, che non è ancora arrivato a compimento – ha attaccato il consigliere leghista Giancarlo Noci – un’opera da 256mila euro, ma i lavori sono stati sospesi, modificati e ripresi più volte. Non sono quindi sicuro che la spesa finale non sia aumentata".

"Il costo dell’opera è rimasto sostanzialmente inalterato – ha ribattuto il vice sindaco Mearelli – se non diminuito. Il cantiere era stato sospeso lo scorso anno perché era stato sovrastimato il fabbisogno idrico, ma abbiamo provveduto realizzando un pozzo. È stata altresì installata una vasca di contenimento per l’irrigazione e posso affermare che i lavori per il giardino sono terminati da circa un mese. Contiamo di inaugurarlo il mese prossimo, dal 15 settembre in poi".

Si tratta com’è noto di un’area verde che sta sorgendo in via Palandra, a Vignole, sulla quale il sindaco Gabriele Romiti punta molto. Come spazio verde ricreativo, ma soprattutto simbolico, in quanto sarà dedicato agli 88 cittadini di Quarrata, sono morti a causa del covid.

Il giardino dovrebbe essere diviso in due aree con chiari riferimenti simbolici: da una parte una serie di file di cipressi a indicare il "distanziamento" richiesto durante l’emergenza sanitaria, dall’altra un’area più sgombra caratterizzata da una serie di muretti utilizzabili come sedute. A raccordare il tutto, il cosiddetto "Abbraccio": due figure in marmo simmetriche e contrapposte, divise da un piccolo spazio che individua il punto in cui il sole sorge ogni 10 marzo, a ricordare le misure anti contagio del 2020.

