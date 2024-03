Gianna Manzini negli atelier dell’alta moda. Libri, musica e letture, tutti gli appuntamenti

Oggi alle 17 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio Alessandra Chirimischi terrà la conferenza dal titolo "Fili, filati e raccontati: la penna di Gianna Manzini negli atelier dell’alta moda". Attraverso un insolito approccio agli scritti di Manzini, si tenterà qui di offrire una lettura più intensa e completa della moda, a partire dalla modalità alternativa con la quale la stessa autrice fu corrispondente di moda. Saranno presentati alcuni abiti della Scuola Atelier Romina Valentini (ingresso libero fino a esaurimento posti). Serata di musica domani (giovedì 21 marzo) al Dumb (via della Torre 31 a Pistoia) dove sarà ospite il cantante e chitarrista spagnolo Pedro Makay protagonista di un concerto che promette di essere coinvolgente e passionale, così come lo è il suo ultimo lavoro discografico "Colores", pubblicato con Caligola Records. Musica nell’arte invece sabato 23 (ore 21) allo Spazio Zero Arte Contemporanea (via Forra di Castelnuovo 30 a Casalguidi) dove il coro Città di Pistoia diretto dal maestro Gianfranco Tolve si esibirà nel concerto "Il tempo…nel tempo". E "tempo e tempi (in musica)" sarà il filo conduttore che porterà l’ascoltatore in un viaggio fra epoche, scritture e strutture (info: 339.6595081). Di libri e storie son popolati i due appuntamenti a Lo Spazio (via Curtatone e Montanara, 20) attesi per venerdì e sabato: il primo, venerdì alle 18, vede la presentazione di "L’amore al fiume (e altri amori corti)" di Ezio Sinigaglia, terzo finalista al Premio Ceppo, qui in dialogo con Matteo Moca; il secondo, sabato alle 10.30, dedicato ai bimbi dai 3 ai 5 anni con lettura e laboratorio a cura di Chiara Lorenzi a partire dal mitico Piccolo Bruco Maisazio.