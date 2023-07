Gianmarco Tielli 110 e lode in illustrazione Gianmarco Tielli ha conseguito la laurea magistrale in illustrazione con 110 e lode. La sua tesi, "Frontiere del sé-ombra, corpo e anima", è stata elogiata dai suoi familiari. Congratulazioni a Gianmarco per aver onorato l'essere umano con la sua tesi.