Giani alla festa dell’unità nella roccaforte di Furfaro

Modello Toscana da valorizzare e migliorare, perché diventi un esempio di efficienza e unità. E’ l’obiettivo annunciato dal governatore Eugenio Giani e dal parlamentare Marco Furfaro alla Festa dell’unità di Agliana, stimolati dal coordinatore del dibattito Guido Del Fante, capogruppo locale Pd. Giani ha evidenziato che per la sanità la Toscana è la seconda regione d’Italia, come certificato dall’Agenzia del Ministero. "Nella prossima legislatura vogliamo essere primi", ha annunciato il governatore uscente, in corsa per il secondo mandato. "La Regione – ha ricordato – per la sanità aggiunge risorse proprie a quanto riceve dallo Stato. L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa e gli accessi al pronto soccorso con le Case di comunità, un sistema territoriale per alleggerire i pronto soccorso e valorizzare gli ospedali". Sulle cause delle liste d’attesa, Giani ha spiegato: "Nel 2024 abbiamo erogato due milioni di prestazioni in più rispetto al 2020. L’innalzamento dell’età media richiede maggiori controlli, anche i pazienti oncologici vivono più a lungo e di questo sono orgoglioso. Lavoreremo per dare a tutti una risposta".

Nel sociale Giani ha evidenziato l’impegno della Regione per i nidi gratis (l’anno scorso ne hanno usufruito 14mila famiglie) e i libri gratis, annunciando di voler sperimentare nella prossima legislature i bonus centri estivi e badante. Sulle questioni locali, come trasporto e ambiente, il governatore ha espresso soddisfazione per il raddoppio della ferrovia Pistoia Montecatini, annunciando investimenti per incentivare il trasporto pubblico localei. Per l’ambiente, che nella Piana ha come interrogativo principale il futuro dell’inceneritore, ha detto: "Puntiamo su nuovi impianti per la differenziata. Nei tempi previsti speriamo di dismettere anche l’inceneritore di Montale". Sul campo largo così si è espresso Marco Furfaro: "La Toscana è una piccola, grande Regione. La coalizione è segno di unità, che è un elemento necessario. Riunire tutte le forze progressiste può dimostrare che la Toscana è un esempio di alternativa. L’obiettivo è riportare alle urne i giovani, vincere alle regionali e poi riprendere anche la città di Pistoia". La 67esima Festa de l’Unità di Agliana si è chiusa con la soddisfazione degli organizzatori, per la notevole partecipazione di pubblico, più numerosa dell’anno scorso.

