"Giallo" sulla nota del Cudir sull’aggresione al liceo

"Siamo felici che sul piano locale sia stato possibile superare gli atteggiamenti ambigui e preoccupanti tenuti dal Governo in favore di una presa di posizione chiara di difesa della democrazie e della libertà di espressione di chi lavora a scuola". Questa frase che conclude il comunicato del Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia, presieduto dal sindaco Tomasi, diramato a tarda sera dall’Ansa ha fatto sobbalzare molti giornalisti dal loro desk. Perchè ovviamente trovare una critica così netta al Governo Meloni da un esponente del suo stesso partito come Tomasi non è cosa di tutti i giorni. La nota si riferiva all’aggressione dei giorni scorsi da un gruppo di giovani di destra contro alcuni studenti del liceo Michelangelo a Firenze.

Ma è bastato contattare il sindaco per capire da parte sua che non c’è nessuna critica all’amica e collega di partita Giorgia Meloni. "Il comunicato concordato - ha detto il sindaco - si esprimeva contro tutte le violenze. Qualcuno ha voluto strumentalizzare la cosa". In effetti nella versione fornita dal sindaco la frase contro il Governo Meloni non c’è. "L’utilizzo della violenza – si legge nella nota – come strumento e linguaggio politico all’interno del panorama sociale della Repubblica non é solo inaccettabile ma rimanda immediatamente a precedenti bui e tragici della storia nazionale, quando le stesse pratiche furono usate per distruggere le opposizioni ed in altri periodi storici per alimentare trame oscure contro la democrazia. Il lessico antifascista della Repubblica Italiana, ribadito tutti gli anni nelle date del calendario civile che come presidiamo, non può essere vanificato dal silenzio di fronte a fatti di una gravità inaudita. Nel riaffermare la condanna dello squadrismo come pratica politica, il CUDIR esprime anche la propria preoccupazione per un clima di intimidazione che rischia di prendere piede nel nostro Paese vanificando le pratiche democratiche ed il diritto alla libertà di espressione".