Giallo Pistoia Omaggio a Leonardo Sciascia

Questa volta non sarà un’aula di tribunale ad accogliere uno dei più importanti penalisti del foro di Pistoia e non solo, ma la sala Terzani della Biblioteca San Giorgio dove l’avvocato Andrea Niccolai, che assume per questa occasione il coordinamento dell’evento affiancando Giuseppe Previti, presenterà uno dei momenti più significativi dell’omaggio a Leonardo Sciascia organizzato da Giallo Pistoia. L’appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è invitata, è per questo venerdì, 24 novembre.

Ed è con Andrea Niccolai che anticipiamo i contenuti dell’ultimo momento della giornata dedicata alla figura di Sciascia, tra le più importanti del Novecento italiano e oltre.

Alle 17.15 infatti l’avvocato Lorenzo Zilletti del foro di Firenze, un altro esponente di spicco dell’avvocatura italiana parlerà del libro: "Ispezioni della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia", che ha curato insieme a Salvatore Scuto. All’incontro parteciperanno Niccolai e Paolo Squillacioti, studioso di Sciascia.

"Sarà l’ultima sessione di questa interessante giornata – spiega Andrea Niccolai – in cui presento Lorenzo Zilletti, che è responsabile del Centro Marongiu, il centro studi dell’Unione delle Camere Penali. Zilletti, oltre che essere un avvocato di spicco, è un intellettuale, da sempre impegnato nella politica giudiziaria, e autore di tanti saggi e pubblicazioni. Insieme a Scuto, ex presidente della Camera Penale di Milano, ha curato un libro bellissimo “Ispezioni della terribilità“.

"Sciascia – sottolinea Niccolai – era ossessionato dalla giustizia. Considerava l’attività del giudice, e quindi il giudicare, e quindi la pena, una delle attività più terribili, in cui l’uomo è contro un altro uomo. Sciascia, come si ricorderà, si battè moltissimo per Enzo Tortora. Poichè terribile è la giustizia quando è condizionata dall’umore del popolo. Gli autori ripercorrono quindi il pensiero di Sciascia, per il quale la giustizia deve coincidere con il giusto, con una serie di contributi tra cui quelli di Nicolò Zanon, Fausto Giunta e Giorgio Spangher, che danno vita a un lavoro notevolissimo. Da “La strega e il capitano“, amo, in particolare, questo passo che è riportato anche nel libro di Zilletti e Scuto: "Terrificante è sempre stata l’amministrazione della giustizia, e dovunque, specialmente quando fedi, credenze, superstizioni, ragion di stato e ragion di fazione, la dominano o vi si insinuano".

Torniamo quindi al programma della giornata di venerdì che inizia alle 9.30 con l’introduzione di Manlio Monfardini cui seguirà l’intervento di Luciano Luciani con "Leonardo Sciascia un personaggio ancora da scoprire". Alle ore 10.15 Paolo Squillacioti presenterà "L’illuminismo mio e tuo. Italo Calvino e Sciascia" e l’introduzione sarà a cura di Rossana Cavaliere.

Siamo alle 11.15, l’ora in cui a parlare sarà lo studioso Giovanni Capecchi che affronterà questo tema "Manzoni come maestro: la tortura e la pena di morte nelle pagine di Leonardo Sciascia".

Tra le 12.30 e le 15.00 sarà proiettato un film tratto dai romanzi di Leonardo Sciascia nell’auditorium della biblioteca. Alle ore 16 ci sarà il saluto di Paolo Iacuzzi, presidente del Premio Ceppo. Alle ore 16.15 Rossana Cavaliere, introdotta da Giuseppe Previti, presidente di Giallo Pistoia, parlerà di "Leonardo Sciascia negli occhi della donna".

Alle 17.15 la giornata dedicata a Sciascia si conclude, come abbiamo anticipato all’inizio, con l’avvocato Lorenzo Zilletti: "Ispezione della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia" a cura di Salvatore Scuto e Lorenzo Zilletti e con la partecipazione di Paolo Squillacioti e dell’avvocato Andrea Niccolai.

L’evento è a ingresso gratuito e aperto alle scuole secondarie di secondo grado. La sessione pomeridiana è accreditata del Cda di Pistoia per un credito formativo. Informazioni: Biblioteca San Giorgio Tel.0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it

lucia agati