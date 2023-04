Gelate, scampato pericolo Per adesso germogli salvi

É stata una notte col fiato sospeso per molti vivaisti e coltivatori della provincia di Pistoia, visto il concreto pericolo di una diffusa gelata, anche in pianura, in seguito all’afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani: le condizioni stabili dell’atmosfera hanno favorito, nella notte, lo scivolamento nei bassi strati di aria fredda, più densa e pesante, portando sulla Piana una mattinata dal sapore invernale. Una classica, ma non per questo meno temibile, gelata tardiva che ha messo a dura prova la resistenza di piante, fiori e germogli in molti casi già ampiamente sbocciati. Le temperature, fortunatamente, non sono scese eccessivamente e la vegetazione non ha subito shock termici particolarmente profondi. "Le colture esposte maggiormente a pericoli in questa fase di gelo tardivo – sottolinea Michele Bellandi, direttore tecnico di Coldiretti Pistoia – sono i vigneti. Le viti, in questo periodo, sono ai primi ricacci, ovvero germogli, e patiscono particolarmente le temperature rigide. Qualche problema può esserci anche con l’apicultura, visto che le api stanno cominciando a lavorare sui germogli di acacia i quali, col freddo, possono danneggiarsi".

Anche i vivaisti sono in allerta, con buona parte delle loro produzioni posizionate fuori serra e dunque esposte ai capricci del clima. L’estensione e l’intensità di questa gelata risultano comunque poca cosa rispetto a quella tremenda del 2021, quando le temperature scesero fino a sfiorate i -5 gradi centigradi in pianura. "Le piante una notte di gelo moderato la sopportano senza eccessivi problemi – sottolinea Bellandi –, ma diversa è la cosa se si scende di molto sotto lo zero, come accadde nell’aprile 2021. Quella volta i danni furono diffusi a svariate culture, ma fortunatamente non sembra questo il nostro caso attuale". É possibile dunque tirare un sospiro di sollievo? Non del tutto. Seppur ormai quasi passato questo colpo di coda invernale, ulteriori abbassamenti della temperatura minima vicino allo zero sono possibili fin verso maggio. Rari, ma non impossibili.

"L’anomalia climatica degli ultimi anni – precisa Bellandi – non sono tanto le gelate tardive che, purtroppo, ci sono da sempre in Toscana. Il problema sono le ondate di caldo durante l’inverno che, in molti casi, attivano la germogliazione delle piante che poi si trovano più esposte alle gelate primaverili. É successo nel 2020, nel 2021 e anche quest’anno. Un esempio? La mimosa era già fiorita a metà gennaio dopo un dicembre 2022 che da noi è stato uno dei più caldi di sempre. Un anticipo sui tempi di quasi due mesi".

Francesco Storai