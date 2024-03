G.E.A., un tuffo nella natura . Reazioni chimiche a colori

Quando lo scorso anno abbiamo svolto un laboratorio sul suolo a Gea, siamo andati via con la speranza di tornarci perché ci era piaciuto molto. Per chi non lo sapesse, Gea è un’area verde alle porte della città dedicata alla ricerca scientifica in campo ambientale: uno scrigno pieno di tesori (serre, opere d’arte, tantissime specie di piante) messi a disposizione anche per noi studenti. Ecco, il nostro desiderio si è realizzato quando il 12 febbraio scorso abbiamo partecipato ad una attività relativa alla "chimica dei fiori" seguiti dai nostri docenti e dal professor Andrea Mucci, che ha insegnato per tanti anni alle scuole superiori.

Per prima cosa il professore ci ha parlato delle norme di sicurezza da seguire, ma noi un po’ queste cose le sapevamo visto che siamo stati al dipartimento di chimica dell’università di Firenze, ma anche perché facciamo lezione nei laboratori della nostra scuola. Poi siamo passati alla fase operativa: abbiamo triturato in alcune provette i petali di fiori di ciclamino, primula e camelia, abbiamo aggiunto dell’acqua in ciascuna di esse e poi suddiviso ogni estratto in altre provette più piccole dove in alcune non abbiamo aggiunto niente perché ci servivano come controllo, in altre qualche goccia di acido cloridrico e in altre ancora la soda caustica, entrambe sostanze molto pericolose ma erano state opportunamente diluite! In alternativa a queste ultime si possono usare limone, aceto, sapone marsiglia, bicarbonato. Abbiamo osservato come i pigmenti, molecole che danno colore ai fiori, se messi a contatto con acido o base assumono tonalità differenti: il ciclamino con l’aggiunta dell’acido diventava rosa chiaro, verde con la base.

A scuola avevamo fatto questa esperienza usando il brodo di cavolo rosso, che contiene antocianine, gli stessi pigmenti presenti nei fiori usati anche a Gea. Per misurare l’acidità e la basicità delle sostanze occorre un parametro, il pH, che varia da 0 a 14. Esse si dividono in due grandi mondi opposti al centro delle quali si trovano quelle neutre come l’acqua distillata. Abbiamo poi usato un altro indicatore non liquido, la cartina tornasole, e infine uno strumento, il "piaccametro", che rileva la misura elettronicamente con una sonda. Concludiamo con una frase di Victor Hugo che trasmette a nostro parere sensazioni di stupore e bellezza, le stesse che abbiamo provato durante questa esperienza: "Un giardino per camminare e l’immensità per sognare. Cos’altro si potrebbe chiedere? I fiori ai suoi piedi e, sopra, le stelle".