"Garantire l’assistenza ai bambini"

C’è stato un incontro, a Casalguidi, tra i rappresentanti dei genitori e delle associazioni, dedicato ai bisogni dei più piccoli. Dalla Montagna sono arrivati il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci, Franco Del Re della minoranza consiliare di San Marcello Piteglio, Vanessa Ceccarelli, consigliera di minoranza di Abetone Cutigliano, Simone Ferrari (foto) e Carlotta Guerrini in rappresentanza dei genitori e associazioni. L’obbiettivo era sostenere la proposta di iniziativa popolare che il Consiglio regionale dovrebbe approvare entro i primi di maggio sui problemi dell’assistenza territoriale pediatrica in Toscana, con particolare riferimento alla Zona pistoiese, dalla mancanza della guardia medica pediatrica, alla necessità di team misti di pediatri per garantire la copertura delle troppe zone interne senza assistenza. Ferrari si è fatto portavoce di una recente vicenda: "Una mamma della Montagna Pistoiese ha raccontato la sua esperienza con l’assenza di servizi sanitari nella sua area. Un caso che mette in luce la difficoltà di ricevere cure adeguate per i bambini. Il l 21 gennaio, di martedì, la figlia si ammala, avrebbe dovuto aspettare fino a mercoledì per la visita della pediatra, ma scopre che la pediatra non è disponibile. La mancanza di servizi di pronto soccorso e la difficoltà nel trovare un medico di famiglia aggravano la situazione. Le famiglie della montagna affrontano con troppa frequenza sfide simili, con ospedali lontani e servizi sanitari insufficienti. Purtroppo, nonostante la presenza di molti bambini, i genitori si rivolgono a medici di famiglia già sovraccarichi invece che a pediatri. Serve un Patto di Comunità per garantire assistenza pediatrica adeguata e incentivare medici a lavorare in Montagna".

Andrea Nannini