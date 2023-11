Galligani indica la via dem: "Unità, non personalismi. Occorre stare con la gente"

Galligani, che partito trovò nel 2018 e che partito è oggi il Pd?

"Premessa doverosa: il mio avrebbe dovuto essere un incarico a tempo breve. È finita che è durato molto più del previsto. Le vicende del partito in Italia hanno visto passaggi molto repentini e veloci. A livello territoriale abbiamo tenuto, cercando di tamponare le perdite di consenso. Non avremo fatto grossi passi in avanti, ma le regionali anche a Pistoia sono state positive. E con le amministrative abbiamo tenuto i comuni che avevamo guadagnando Marliana e riconsegnando Pescia al csx. A Torrigiani rinnovo i miei auguri di buon lavoro. È un amico, una persona seria e motivata".

’La poltrona di segretario provinciale è una sedia chiodata: soddisfazioni zero, colpe tante’. Parole sue: le ha ripetute a Torrigiani?

"Lui lo sa bene. Non è un novizio".

Nel 2022 la riconferma di Tomasi e Governo al centrodestra: quanto hanno inciso sulle sue dimissioni?

"Nessun legame. So bene che riacquisire il consenso è un’operazione che richiede tempo. Le mie dimissioni sono datate, la mia volontà chiara già da mesi, le motivazioni personali. Io resto nel Pd, come militante".

Errori e motivi d’orgoglio: come giudica la sua segreteria?

"Mi piace collettivizzare. Di errori se ne fanno tanti, ma i successi non sono mancati. E anche i successi sono di tutti. Mi auguro che venga sviluppato un coordinamento tra gli eletti, tra i sindaci. Noto in particolare in Valdinievole un certo personalismo. Ciò deteriora la politica territoriale. L’auspicio è inoltre che venga presto modificata la legge sulla Provincia. Dopo il referendum tante cose sono cambiate, mancano soldi per tutto. E a farne le spese sono i cittadini".

Quelle ‘energie nuove’ che si augurava venissero trovate nel partito sono infinite arrivate?

"Il segretario è nuovo. Un gruppo di giovani c’è ed è cresciuto. Mi auguro che assumano posizioni di responsabilità. Ma ‘energie nuove’ sono anche persone interne al partito che hanno molto da dare. Non so come il segretario costituirà la nuova segreteria ma presumo che su queste, giovani e persone nuove, orienterà le sue scelte".

C’è chi vedeva l’arrivo di Schlein come una ripartenza: è così?

"Certamente ci sono segnali positivi anche se non ancora significativi, come il forte impegno su temi come la sanità o il salario minimo. Ma saranno anche le scelte per le candidature che potranno orientare meglio una valutazione sui diversi operati. L’importante è che il partito resti unito".

Come si risale la china nei prossimi appuntamenti elettorali?

"Con il rapporto coi cittadini. Ci si guarda in faccia, si fa tesoro di critiche e suggerimenti. Niente proclami. Questa è la politica del Pd. Questo il suo patrimonio, la gente. E questo è ciò che deve essere portato avanti".

linda meoni