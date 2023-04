Galleria del Serravalle "Pronta a fine estate" Poi servirà un altro anno per completare la tratta

"Trenta metri di roccia, non di più, ed il valico sarà finalmente cosa fatta". Ad annunciarlo è il presidente della regione Eugenio Giani a seguito del sopralluogo all’interno dello scavo della nuova galleria del Serravalle. Lo stato dei lavori, di cui per la prima volta sono stati anche diffusi immagini e filmati, è oggettivamente molto avanzato: dei quasi due chilometri di traforo totale, oltre 1900 metri di entrambi i segmenti sono già edificati con la volta completata e ricoperta di calcestruzzo, con la sede sostanzialmente pronta per ospitare i due binari. Altri cinquanta metri circa, invece, rimangono a sezione ridotta ed ancora in fase di scavo mentre gli ultimi trenta sono quelli che mancano per far cadere l’ultimo diaframma.

"I due segmenti a sagoma completa – precisa Giani – non sono più lontani di ottanta metri l’uno dall’altro. Manca davvero poco". Le tempistiche di fine lavoro, visto l’effettivo avanzamento del cantiere, adesso risultano più credibili: la regione Toscana indica il completamento della galleria entro la fine dell’estate, mentre per la messa in servizio dell’intera tratta Pistoia – Montecatini si parla dell’autunno 2024 o, comunque, entro la fine dell’anno. "La galleria è un’opera strategica e prioritaria – sottolinea Giani – ma rappresenta l’inizio e non la fine dell’opera: il nostro obiettivo è e rimane il raddoppio dell’intera tratta Pistoia – Lucca. L’area attraversata da questa ferrovia è una delle più densamente popolate e produttive dell’intera regione, per questo l’obiettivo del raddoppio ferroviario è estremamente importante. Le persone, senza un servizio ferroviario all’altezza, continueranno a ricorrere all’auto privata e a ingolfare l’A11 per i gli spostamenti su medio raggio. Con il raddoppio della linea, il trasporto ferroviario farà un grande salto di qualità". Nel 2024 quando, crono-programma alla mano, il raddoppio tra Pistoia e Montecatini sarà attivato, verrà la volta del secondo lotto, quello tra Pescia e Lucca.

"La regione per quest’opera – commenta l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – ha speso circa 230 milioni di euro ed è, insieme alla darsena di Livorno, l’opera più impegnativa in termini economici. Per noi rappresenta una priorità assoluta, guardiamo con entusiasmo al 2024 con l’apertura dei cantieri del secondo lotto, tra Pescia e Lucca". Dall’opposizione, però, sono arrivate critiche. "Siamo dispiaciuti – interviene il vicepresidente della Commissione Trasporti Alessandro Capecchi – che la Regione non abbia ritenuto opportuno invitare i rappresentanti del consiglio eletti in provincia di Pistoia al sopralluogo effettuato al cantiere: gli eletti sul territorio avrebbero diritto di conoscere la situazione e i tempi dei cantieri del raddoppio, rappresentando migliaia di cittadini che ci hanno delegato con il voto a farlo". Poi, la stoccata sulle tempistiche. "RFI deve garantire la conclusione dei lavori recuperando ritardi ormai annosi – conclude Capecchi –: i lavori sarebbero dovuti terminare addirittura nel 2019. Invece siamo nel 2023 e, tra un proclamo e l’altro, i fatti parlano di uno scavo della galleria ancora incompleto".

Francesco Storai