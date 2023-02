Gabbrielleschi, podio speciale E’ terza ai Len Awards 2022

Grande in gara e pure fuori dall’acqua. Cresce, giorno dopo giorno, la popolarità della campionessa di nuoto di Pistoia, Giulia Gabbrielleschi. La nostra, infatti, portacolori classe 1996 di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli è giunta terza agli Oscar del nuoto europeo, ovvero ai LEN Awards 2022. Ufficiali i vincitori: per il nuoto fra le corsie, sono il rumeno David Popovici e la lituana Ruta Meilutyte e per l’open water, l’azzurro Gregorio Paltrinieri e l’olandese Sharon van Rouwendaal. Sono stati 70.000 i voti raccolti dal pubblico. Nella top 3 anche gli azzurri Thomas Ceccon (terzo), Domenico Acerenza (terzo) e appunto Giulia Gabbrielleschi. "Sono molto contento del riconoscimento ottenuto da Giulia – afferma il suo manager, Ettore Cristiano Saracca –. Una tantum, il risultato non è prettamente sportivo, ma comprende il profilo della visibilità, della riconoscibilità, della notorietà. Gabbrielleschi si sta affermando quale atleta conosciuta e non soltanto a livello nazionale, ma internazionale. È una grossa soddisfazione essere giunta dietro ad atlete, autentici colossi, come Van Rouwendaal e Leonie Beck, andando in doppia cifra percentuale di preferenze".

Gianluca Barni