Gabbiotto della biglietteria: c’è l’ok ai lavori

Dal 21 febbraio scorso le transenne, e non solo, sono in bella mostra all’ingresso principale della tribuna centrale dello stadio "Marcello Melani". Tutta colpa di un alquanto insolito incidente stradale che vide un’auto in retromarcia, mentre faceva manovra nel piazzale antistante l’impianto, colpire in pieno il gabbiotto della biglietteria distruggendolo in parte e rendendolo ovviamente inagibile. A distanza di quattro mesi e mezzo dal sinistro, e fatti tutti i rilievi del caso, adesso il Comune passa agli atti mettendo mano a quel manufatto che, però, dovrà essere completamente demolito perché non ritenuto più sicuro.

Pertanto, a fronte di un progetto complessivo del valore di 20mila euro, si provvederà ad accorpare l’intera biglietteria nell’altro gabbiotto adiacente, già presente, che necessiterà soltanto di alcune opere di manutenzione straordinaria. In questo modo, poi, ci sarà da capire come procedere per il totale smantellamento della costruzione che è andata distrutta dall’incidente stradale e, soprattutto, se e quando potrà essere ricostruita. Il via libera della Giunta comunale è arrivato, adesso si dovrà procedere all’assegnazione dei lavori che non dovrebbero particolarmente lunghi visto che, principalmente, andrà installato un impianto di rilevazione fumi.

red.pt.