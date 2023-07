Futsal Pistoia, il Comune chiede 23mila euro

Nell’agosto dello scorso anno, di fronte a pagamenti non saldati per l’utilizzo degli impianti comunali, la società riuscì a realizzare un piano di rateizzazione col Comune per una cifra che si aggirava intorno ai 20mila euro, divisa in 36 rate. Ma le scadenze sono state rispettate solo fino a novembre. E in casi del genere, il regolamento è chiaro: il piano precedentemente redatto diventa come carta straccia e il debitore deve pagare in una unica soluzione l’intero importo ancora dovuto. Per il Futsal Pistoia, sono 23mila euro.