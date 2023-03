Rubato il tesoro del maestro liutaio: "Scomparsi 20 violini di pregio"

Pistoia, 10 marzo 2023 - Salite tutte le scale di casa si arriva infine lassù, in un tempio domestico della bellezza e della musica. Il lucchetto ormai forzato, il chiavistello che scivola nella guida ed eccoci infine entrati nel laboratorio che odora di legno e polvere. Un’infinità di strumenti da liutaio disseminati sui tavoli da lavoro, nelle teche addossate alle pareti i grandi assenti: venti pregiati violini realizzati dal maestro liutaio pistoiese Guido Maraviglia. Spariti dalla notte alla mattina. Rubati, "da chi certamente sapeva cosa avrebbe trovato e come muoversi in casa". Siamo a Pontelungo, nella bifamiliare in cui oggi vivono le due sorelle Fedora e Vittoria Maraviglia, figlie del celebre falegname-liutaio. Qui al secondo piano, dal 2001 (anno della morte del padre), erano custoditi alcuni dei preziosi gioielli d’artigianato che il maestro aveva costruito negli anni della sua lunga attività, diventati nel tempo strumenti di enorme valore e di grande fama anche fuori dall’Italia per il loro pregio, per l’abilità, la precisione e la cura nella loro realizzazione che era valsa a Maraviglia persino una medaglia d’argento alla prestigiosa mostra mercato di Cremona, patria dei violini. furto violini Meraviglia - la figlia Vittoria Acerboni/FotoCastellani Nella notte tra martedì e...