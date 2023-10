Furto di bici costose tra Pistoia, Firenze, Lucca e Prato. Due in carcere

Pistoia, 25 ottobre 2023 – Due arrestati a Pistoia per furti di bici e per spaccio.

A conclusione di un'attività d'indagine dei carabinieri, coordinata dalla locale procura, due albanesi di 25 e 30 anni sono finiti in carcere. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso, di spaccio di stupefacenti e di numerosi furti di costose biciclette elettriche messi a segno tra le province di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno trovato presso le abitazioni degli arrestati delle e-bike rubate (alcune di queste sono già state restituite ai legittimi proprietari) e, in un locale nella disponibilità di uno dei due, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia: oltre 3 chili di marijuana, circa un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina, per un valore approssimativo di oltre 35.000 euro. Sequestrato anche materiale per pesare e confezionare le sostanze. La droga, secondo gli inquirenti, sarebbe stata destinata ad alimentare il mercato locale.