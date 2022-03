Ladri scatenati nei vivai: rubano piante, attrezzi e anche animali nelle stalle

Pistoia, 30 marzo 2022 - Non è un fenomeno nuovo, ma le proporzioni assunte negli ultimi tempi sono preoccupanti. Sono i furti nei vivai di Pistoia e provincia ma anche della Versilia: nelle scorse settimane, denuncia Coldiretti Toscana, sono stati rubati esemplari di photinie, aceri, cipressini e ruscus per migliaia di euro. Non solo: anche gasolio, motozappe e attrezzature, rame e persino trattori sono nel mirino dei ladri, ma tra i furti in crescita ci sono quelli nelle stalle con 41 capi tra ovini e caprini rubati nel 2021 secondo le statistiche dell’anagrafe zootecnica.

E’ quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti Toscana in seguito all’escalation di furti nel pistoiese e nel pesciatino delle ultime settimane. “Non si tratta però sempre di semplici ladri di polli poiché, come accaduto nei vivai pistoiesi, spesso si assiste a veri e propri raid di professionisti – spiega Coldiretti Toscana – I ladri si stanno concentrando sulla photinie, aceri, cipressini e più in generale verso piccole piante facili da estirpare dal terreno, o quelle in piccoli vasi, che non hanno completato il loro ciclo in vivaio e che possono essere rivendute facilmente”.

Episodi analoghi hanno interessato, anche recentemente anche zona di Pescia e della Versilia. Obiettivo le aziende floricole. Un fenomeno che – continua Coldiretti Toscana – tende ad amplificarsi anche per la situazione di disagio in cui si trova una fetta crescente della popolazione per la mancanza di opportunità di lavoro e che aggrava la situazione di difficoltà in cui si trova il settore agricolo alle prese con l’esplosione dei costi di produzione che mettono a rischio la sopravvivenza di una impresa su dieci secondo l’indagine Crea. Coldiretti invita le aziende agricola a denunciare per accendere i riflettori su una problematica che va ben oltre il furto per necessità ed avere fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine fornendo loro ogni utile informazione anche su movimenti sospetti di mezzi e persone.