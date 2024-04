Sos furti nei vivai: "Viviamo nella paura, servono più controlli"

Pistoia, 2 aprile 2024 – I tre arresti ufficializzati nei giorni scorsi dai Carabinieri al termine del lavoro portato avanti, per mesi, su tutto il territorio da parte del Nucleo Investigativo di Pistoia, hanno messo in evidenza, ancora una volta di più, la problematica ampiamente diffusa nella piana dei furti nei vivai. E di quanto sia difficile fare i conti, per i vivaisti, con le razzie di migliaia di esemplari coltivati nei campi che, di colpo, spariscono in una notte. Soprattutto gli aceri sono quelli presi di mira, quando ancora sono abbastanza piccoli: di episodi se ne sono registrati tanti fra Ramini, Piuvica, Agliana, Badia a Pacciana. Una situazione che, al netto di aver individuato questi responsabili, continua ad essere decisamente ‘esplosiva’.

«Nel nostro settore c’è molta preoccupazione con diversi colleghi che sono oramai arrivati al livello di massima esasperazione – afferma Alessandro Michelucci, presidente dell’Associazione vivaisti italiani – in questo quadro qualcuno potrebbe persino trovarsi a reagire d’impulso ed è ciò che non vogliamo: al netto di aver avuto contezza di quest’ultima operazione dei Carabinieri che hanno consegnato alla giustizia tre persone, chiediamo una attivazione importante da parte delle forze dell’ordine. Il vivaista pistoiese, infatti, oltre a lavorare dodici ore tutti i giorni, la sera è costretto ad andare a controllare nei campi che non ci siano estranei o che vengano portate via le piante. Del resto non siamo un negozio dove basta una telecamera e la porta chiusa – aggiunge –: non è possibile recintare tutto. Respiro un clima non bello in giro, che si va a sommare ad un momento complesso con le vendite che non stanno confermando minimamente il fatturato degli anni scorsi". Un vero e proprio grido d’allarme, pertanto, che arriva dai ’produttori d’ossigeno’ della nostra piana, perché se il vivaismo è ovviamente il traino principale dell’economia pistoiese, è altrettanto vero che la presenza di milioni di esemplari di piante ci dà quella riserva ’verde’ fondamentale per non essere oppressi nell’area metropolitana.

Il problema, però, si propone quando i furti fanno sparire migliaia di esemplari che dovevano andare sul mercato ed invece finiscono in mani sconosciute, lontano dall’Italia. "Quello che viene da chiedersi è come specie particolari, vedasi gli aceri – prosegue Michelucci – vengono fatte sparire da chi le ruba dai nostri vivai e poi reimmesse sul mercato: non è facile ed è per questo che dico che il lavoro delle Forze dell’ordine si dovrebbe concentrare su questi aspetti. Andare a tracciare gli acquisti tramite le fatture: è così che si trova chi lavora in maniera non corretta. Serve una scossa, in tutti i modi, altrimenti continueremo a vivere nella paura". Come settore, infine, è difficile fare qualcosa: "Sicuramente il sistema di videosorveglianza è stato incrementato in maniera importante – conclude il presidente di Avi – ma dobbiamo fare i conti anche con zone più isolate dove, a volte, non arriva nemmeno l’elettricità".

Saverio Melegari