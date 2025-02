Furti e vandalismi nel parcheggio: "Telecamere per scoraggiare i ladri"

Installare una o più telecamere nel parcheggio di Barba, collegandole al sistema di videosorveglianza cittadino o al comando della polizia municipale, in modo da porre un argine agli episodi di microcriminalità che si sarebbero verificati nei giorni scorsi proprio in quella zona.

E’ la richiesta dei consiglieri di Fratelli d’Italia e della Lega, espressa attraverso una mozione che dovrebbe essere discussa nella prossima seduta del consiglio comunale di Quarrata. Un documento che raccoglie la petizione lanciata dalla cittadinanza e sottoscritta da almeno duecento cittadini, per chiedere appunto l’installazione di "occhi elettronici" in seguito a furti ai danni dei proprietari delle vetture parcheggiate.

"Il parcheggio è utilizzato anche dagli utenti del fontanello di Publiacqua e sono stati più volte segnalati casi di microcriminalità come furti alle auto in sosta e spaccate – hanno spiegato Irene Gori e Stefano Nigi, capigruppo rispettivamente di Lega e Fratelli d’Italia – senza contare che le segnalazioni riguardano anche attività di spaccio di sostanze stupefacenti che avverrebbero proprio in quello spazio". E dopo aver preso atto dell’iniziativa dei cittadini, il centrodestra ha intenzione di portare l’argomento all’attenzione del dibattito pubblico in consiglio.

"Alla luce di quanto segnalato, chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire – hanno concluso Nigi e Gori – attivandosi tramite l’installazione di una o più telecamere con l’obiettivo di disincentivare eventuali nuovi atti predatori".

G.F.