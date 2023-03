Furfaro resta in pole come vice-Schlein

Giochi ancora apertissimi per la composizione della squadra che affiancherà Elly Schlein al Nazareno. Come già sottolineato, il deputato aglianese Marco Furfaro è in pole position per un ruolo di primo piano: del resto parliamo dello storico braccio destro della neo-segretaria nazionale del Partito Democratico, amico fidato nonché coordinatore nazionale della sua mozione. Al momento Furfaro può legittimamente ambire al ruolo di vice Schlein, ma chi frequenta le stanze dei partiti sa bene che gli equilibri sono destinati a cambiare velocemente e che i verdetti arriveranno dopo un paziente lavoro di composizione, che riguarderà ovviamente anche la segreteria. In particolare c’è da considerare la componente dei "bonacciniani", che vogliono tastare con mano la volontà unitaria di Schlein. Schlein che, per l’esponente dem pistoiese, "rappresenta la contemporaneità. Le sue idee sull’ambiente e sulla lotta alla precarietà sono quelle del nostro tempo. La sfida è quella di aprirsi – aggiunge –. Dovremo fare un partito largo, curioso, unito, plurale. E non dobbiamo vergognarci della parola sinistra – conclude Furfaro –; è una parola bellissima, ma dobbiamo fare in modo che possa essere maggioritaria nel Paese".

