Furfaro (Pd): Crisi dei Piccoli Comuni a Pistoia, Serve Intervento

"La gestione economica e finanziaria dei Comuni e delle Province è ormai governata in un quadro normativo che ne pregiudica di fatto funzioni ed efficienza. Le politiche di austerity applicate negli anni ai Comuni sono state giustificate con la motivazione del debito. Eppure il debito dei Comuni corrisponde solo all’1,5% di quello complessivo ma nonostante questo il contributo richiesto ai Comuni, tra tagli ai trasferimenti e pareggio di bilancio finanziario, è sempre più oneroso. Tagli che hanno inoltre drasticamente ridotto il personale". Lo afferma Marco Furfaro, deputato pistoiese del Partito Democratico. Che si schiera al fianco dei piccoli Comuni, come "ad esempio quello di Sambuca Pistoiese, che è in linea con la maggior parte degli enti locali toscani che soffrono non solo i tagli non compensati ma soprattutto il passaggio dalla spesa storica al ’federalismo fiscale’: dal 2015 al 2023 ha visto la componente perequativa passare dal 20 al 65%. Anche Anci – rimarca – ha espresso disappunto sottolineando che nel 2023 queste risorse non sono per nulla sufficienti. Per questi motivi ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Il Governo non può più restare immobile ma deve farsi carico della situazione in cui si trovano i nostri piccoli comuni – conclude Furfaro – con iniziative economiche a favore soprattutto delle aree interne a rischio spopolamento".