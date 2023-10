Funivia, sette i voti a favore. Petrucci chiede gli atti alla Regione

Un consiglio comunale non ordinario, quello di venerdì. In un clima non propriamente disteso si è arrivati alle mozioni sulla funivia. Alla fine, quella dei favorevoli, capitanata da Davide Costa in nome della minoranza ha ottenuto 7 voti favorevoli (opposizione Costa, sindaco e giunta e un altro consigliere comunale di maggioranza), contrari 3 (Diego Petrucci e gruppo Formento), astenuto 1, Tonarelli, capogruppo di maggioranza. A esprimere la dichiarazione di voto della maggioranza, condivisa da Marcello Danti, Maurizio Petrucci e Tommaso Ziviani, è stato l’assessore Gabriele Bacci, mentre Andrea Tonarelli si è astenuto, dopo aver fornito le motivazioni della decisione, mentre Petrucci ha espresso voto contrario. Mozione quindi approvata con 4 voti della maggioranza e tre della minoranza. Per essere stata presentata dall’opposizione un risultato non male per “Il paese che vogliamo“ ma che incuriosisce parecchio su cosa bolle nella pentola della maggioranza. La mozione Petrucci, che chiede gli atti alla Regione, ha ottenuto gli stessi voti ma distribuiti in modo diverso: favorevoli 7 (sindaco, giunta, maggioranza e gruppo Formento), contrari 3 (opposizione Costa), astenuto 1, Tonarelli. Forse una prova di tentativo di ricomposizione attraverso segnali chiari solo per gli addetti ai lavori. Il capogruppo Costa al termine di 5 ore di consiglio, ha ringraziato Danti, Bacci, Maurizio Petrucci e Ziviani per la dimostrazione di responsabilità nei confronti dei cittadini.

Andrea Nannini