Funivia Doganaccia-Corno. Incarico a geologo e archeologa

Primi passi concreti, anche se decisamente in ritardo, per la realizzazione dell’impianto di risalita che dovrà collegare la Doganaccia con il Corno alle Scale, con stazione di arrivo nella zona del Lago Scaffaiolo e che tante polemiche sta scatenando in montagna, alla luce anche del costo complessivo di tutta l’opera stimato in poco meno di sedici milioni di euro. Dalla Provincia, infatti, è partito l’incarico per capire l’interesse archeologico e geologico dell’area all’interno della quale dovranno sorgere i piloni della funivia e la stazione di arrivo a monte. E’ stata pertanto pubblicata la determina a contrarre che prevede un costo di 11mila euro più Iva per quanto riguarda l’archeologo, individuato nella persona di Jessica Armando, di Lama Mocogno (Modena), e di 79mila euro più Iva per il geologo, il pistoiese Dino Naselli. In tutto poco più di 114mila euro che dovranno servire per capire se, nelle vette appenniniche, ci saranno resti specifici di importanza storica ma, soprattutto, quelle che sono le caratteristiche del terreno sopra il quale bisognerà andare a costruire la nuova opera che dovrà servire a creare un comprensorio unico a cavallo fra Toscana ed Emilia Romagna.

Le polemiche però sono ancora vive e rinfocolate dall’intervento di Eros Tetti e Fabrizio Geri, rispettivamente portavoce di Europa Verde Toscana e provinciale di Pistoia: "Una bizzarria – affermano – un progetto che, se realizzato, potrà essere solo un monumento alla stupidità politica di questa epoca e al negazionismo climatico. Alcuni amministratori, evidentemente distratti, non si sono accorti che l’intera comunità scientifica è concorde sul fatto che la crisi climatica è qui e che nel 2050 non sarà più possibile sciare sulle Alpi, figuriamoci in Appennino, cosa che è già realtà oggi con poche settimane di neve e a quote più elevate". La critica degli esponenti dei Verdi si basa su quest’ultimo aspetto, ovvero l’uso esclusivo invernale degli impianti di risalita, cosa oramai ampiamente superata, viste le presenze elevate anche in estate sulla nostra montagna.

"Ci domandiamo – concludono Tetti e Geri – se quei 15,7 milioni di euro non abbiano più senso che siano destinati ad altri servizi per la montagna che vive una piaga insanabile, ovvero l’abbandono. Capiamo che il senso principale di questo progetto era proprio quello di creare economia locale, ma in questo contesto ne decade tutta la sua utilità".

