Funivia Corno-Doganaccia Fumata nera all’assemblea

Funivia Doganaccia Corno alle a Scale, alla fine del pomeriggio di dibattito organizzato da Legambiente, il risultato è stata la proposta di un percorso partecipato da cui far scaturire eventuali risultati. In sostanza il progetto non ha riscosso nessun consenso e un blando impegno a parlare di un possibile futuro, non una bocciatura ma sicuramente nemmeno una promozione. L’introduzione è stata di Vanda Bonardo, curatrice del dossier Neve Diversa, per Legambiente Nazionale. "Solo il 20% di chi va in montagna-ha affermato l’esponente-lo fa per sciare, e la neve artificiale è il 90% di quella sulle piste, usando troppa acqua". Molto articolato e chiaro l’intervento di Mauro Chessa, presidente Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del Cai Toscana, che ha sottolineato le criticità, a cominciare dal forte vento che inibirebbe il funzionamento, fino alla mancanza di servizi adeguati ad accogliere le persone che arriverebbero ogni ora al rifugio Duca degli Abruzzi. Vittorio Monzoni, del Comitato "un altro Appennino è possibile": "il Corno alle Scale è in agonia da trent’anni- ha esordito-. C’è un impianto chiuso da 9 anni, sarebbe il caso di chiedersi perché". Anche Giancarlo Tellini, presidente del Cai toscano, ha definito il progetto, finanziato dalla Regione Toscana con 15 milioni, incomprensibile.

Quando a prendere la parola è stato il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, ringraziato dal presidente pistoiese di Legambiente, Antonio Sessa, il dibattito ha cambiato improvvisamente direzione: "Il progetto è nato 25 o 30 anni or sono, l’esito degli studi dice che è tecnicamente realizzabile, i soldi ci sono ma i tempi sono molto stretti. Nell’idea di sviluppo dell’amministrazione che presiedo, di una nuova funivia si può fare a meno. Dobbiamo aprire un percorso partecipativo condiviso per rispondere alle domande: a chi serve la funivia nuova, quanto costa mantenerla e chi ne paga i costi, visto che si spendono 15 milioni se ne devono ricavare almeno uno ogni anno per i prossimi venti". Poi Marmo ha parlato dell’acquisto della ex stazione Fap di Pracchia, da parte dell’Ucap per 650mila euro, di 4 milioni di investimento per il recupero della Casetta Pulledrari a Maresca e della Fattoria della Macchia Antonini con i suoi 50 posti letto. Un po’ come dire che le priorità sono queste.

Andrea Nannini