Funerali a Pistoia per Fiorenzo Boccardi, operaio metalmeccanico stimato

Si sono svolti ieri mattina ad Agliana, nella chiesa di San Piero, i funerali di Fiorenzo Boccardi. Aveva 46 anni ed era una persona molto conosciuta e stimata. La sua morte, per un improvviso malore cardiaco, ha destato profonda impressione. Si è sentito male all’improvviso, l’altra sera, nella casa in collina, nella zona di Lupicciano, dove abitava con il fratello. Fiorenzo era un operaio metalmeccanico di grande esperienza e da qualche anno lavorava alla Oxal di Pistoia, un’azienda di carpenteria metallica. In precedenza era stato alle dipendenze di un’altra nota azienda del settore, la Campanella di Bottegone per la quale aveva lavorato anche negli stabilimenti dell’Hitachi Rail, dove si occupava dell’allestimento delle carrozze ferroviarie. Fiorenzo Boccardi era un grande appassionato di arti marziali. Lascia la mamma Giovanna Tesi e i fratelli Federico, Damiano e Luciano, con il quale viveva. Il padre, Romano Boccardi, era morto diciotto anni fa. La famiglia è originaria della Ferruccia di Agliana e ad Agliana Fiorenzo aveva vissuto.