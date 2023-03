Frontale sulla via Fiorentina: ferito 40enne

Brutto incidente ieri intorno all’ora di pranzo sulla via Fiorentina, dove due macchine si sono scontrate frontalmente. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13,30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Chiazzano, insieme ai vigili del Fuoco di Pistoia e alla Polizia Municipale, che ha regolato il traffico, rimasto bloccato per una mezz’ora. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che è avvenuto sulla via Fiorentina, all’incrocio con via del Casello, poco prima dell’ingresso del vivaio Rose Barni. A scontrarsi una Pegeut 206 grigia che veniva da Quarrata in direzione di Pistoia, con un’audi bianca che da Pistoia viaggiava verso Quarrata. Su entrambe le auto sono scoppiati gli airbag ma la peggio l’ha avuta il guidatore della Pegeut, che è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pistoia. L’uomo, 40 anni, all’arrivo dei soccorritori appariva confuso e non lucido: per questo l’ambulanza è stata attivata in codice rosso. le sue condizioni sono poi apparse meno gravi e i volontari sono rientrati in codice giallo al pronto soccorso di Pistoia. illeso, invece, il conducente dell’Audi.

Sul posto, una pattuglia della Polizia municipale che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico, ancora più critico all’ora di punta.